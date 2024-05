Kdaj bo Kranjska Gora gostila tekme svetovnega pokala?

Mednarodna smučarska zveza (Fis) bo po spomladanskih sestankih odborov v Portorožu tako spremenila tekmovalni koledar za sezono 2024/25, da v njej ne bo zaporednih smukov v enem tekmovalnem koncu tedna. Vzrok za to je porast poškodb med tekmovalkami in tekmovalci v svetovnem pokalu.

Kot običajno se bo nova sezona začela v Söldnu na zadnji vikend oktobra, vrhunec sezone bo svetovno prvenstvo v Saalbach-Hinterglemmu med 4. in 16. februarjem. Kmalu zatem se bo pozornost usmerila v Crans-Montano, kjer bo SP 2027, saj bodo moški v hitrih disciplinah tekmovali na "še neznani strmini".

Novost v koledarju moških tekem je tudi novo prizorišče na Norveškem, zadnji teden pred finalom bo tekme v tehničnih disciplinah gostil Hafjell.

Finale sezone svetovnega pokala pa bo med 22. in 27. marcu v Sun Valley v ZDA.

V Sloveniji bodo tekmovalke imele veleslalom in slalom v Kranjski Gori 4. in 5. januarja 2025, moški pa bodo na istem prizorišču prav tako v veleslalomu in slalomu tekmovali 1. in 2. marca 2025.

Spored za 2024/25 morajo pri Fisu sicer še potrditi na skupščini, tako kot tudi predloge nekaterih sprememb glede varnosti, med katerimi je obvezna uporaba zračne blazine v hitrih disciplinah od sezone 2024/25 dalje, od 2026 pa predlagajo še uporabo posebnih oblačil, ki ščitijo pred urezninami.

Preberite še: