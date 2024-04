Švicarski in avstrijski mediji so se v torek zvečer razpisali o senzacionalni tekmovalni vrnitvi legendarnega smučarja Marcela Hirscherja. Eden največjih virtuozov v zgodovini alpskega smučanja se je uradno upokojil na vrhuncu kariere septembra 2019, potem ko je osemkrat zapored osvojil veliki kristalni globus. "Veliko je razlogov za slovo. Glavni pa je, da je zdaj pravi čas," je takrat dejal ob slovesu v Salzburgu.

Potem ko je tekmovalno smučarsko opremo pospravil v kot, je zvesto ohranjal stik s snegom, večkrat se je tudi ugibalo o njegovi vrnitvi, a je govorice vselej zanikal. Tokrat pa je zgodba drugačna. Švicarski Blick je v torek zvečer poročal, da se 35-letnik vrača v tekmovalni svet, a da ne bo več tekmoval za Avstrijo. Zastopati želi Nizozemsko, državo, v kateri se je rodila njegova mati.

Hirscher se je upokojil septembra 2019, po osmih zaporedno osvojenih velikih globusih. Foto: Sportida

Avstrijska smučarska zveza prižgala zeleno luč

Hirscher pospešeno ureja dokumente, ki mu bodo omogočili tekmovanje za novo državo. Kot so zapisali pri Avstrijski smučarski zvezi (ÖSV), so v sredo soglasno odobrili njegovo prošnjo za spremembo.

"V zadnjih nekaj dneh smo bili po razpravah z več ljudmi obveščeni, da bi se Marcel Hirscher lahko vrnil v mednarodno smučarsko karavano. Kot avstrijska smučarska zveza smo se seveda zelo trudili, da bi Marcelu ponudili najboljše mogoče individualne pogoje v primeru vrnitve na tekme, in mu jih tudi predstavili. Zelo obžalujemo njegovo odločitev, da zahteva spremembo države in da se je obrnil na Nizozemsko smučarsko zvezo, a smo to na koncu podprli. Marcel je naredil ogromno za smučanje in za našo zvezo. V zahvalo za to predsedniška konferenca zvez danes soglasno odobrila njegovo prošnjo za spremembo," je danes med uradnim videoklicem z avstrijskimi mediji pojasnil generalni sekretar ÖSV Christian Scherer.

Bogata zbirka lovorik Foto: Getty Images V bližini Salzburga rojeni smučar je na 245 tekmah svetovnega pokala 138-krat stal na stopničkah, od tega je 67-krat zmagal. Na velikih tekmovanjih je zbral 12 kolajn, osvojil osem velikih kristalnih globusov, šest malih slalomskih in šest malih veleslalomskih, z olimpijskih iger se je vrnil s tremi odličji, na zadnjih, na katerih je nastopil, v Pjongčangu, se je veselil dveh naslovov olimpijskega prvaka.

Na Novo Zelandijo po točke, na prvenstvo v Saalbach po nove uspe

Po informacijah Blicka naj bi se vrnil zgolj za naslednjo sezono, poleti pa naj bi se odpravil na Novo Zelandijo po nabiranje točk na Fis tekmah in vrnitev na najvišjo tekmovalno raven, svetovni pokal.

Prihodnja sezona prinaša svetovno prvenstvo v Avstriji, natančneje v Saalbachu. Prav to naj bi Hirscherja spodbudilo k tej odločitvi. A če mu bo uspela spektakularna vrnitev, morda ta ne bo kratkotrajna, saj bodo v sezoni 2025/26 olimpijske igre v Italiji.