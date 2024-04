Janez Slivnik nov smučarski izziv našel v Avstriji

Doma in v tujini cenjen slovenski smučarski trener je po petih letih končal sodelovanje s slovensko smučarsko zvezo, kjer je bil od leta 2019 odgovoren za slovensko žensko ekipo za svetovni pokal, nato pa je prevzel naloge krovnega vodje, ki je skrbel za koordinacijo med reprezentancami.

Slivnik se je v pretekli sezoni izkazal tudi za zelo izurjenega voznika teptalnega stroja. Kot vodja tekmovanja Zlate lisice v Kranjski Gori je bil med delavci, ki so skrbeli za pripravo proge v Podkorenu, na kateri so 6. in 7. januarja kljub neugodnemu vremenu izpeljali tako veleslalom kot slalom za svetovni pokal alpskih smučark.

To ni bilo prvo sodelovanje Slivnika s slovenskim smučanjem. V slovenskem smučanju je bil tudi trener šampionke Tine Maze, ki je pod njegovim vodstvom osvojila pet zmag v svetovnem pokalu in se prebila v svetovni vrh.

Osem let je nato sodeloval s Finci, v sezoni 2014/15 pa je postal trener v avstrijski moški veleslalomski ekipi, ki jo je treniral pet sezon. Predsednik zbora in odbora za alpsko smučanje Janez Bijol je po rezultatsko najslabši sezoni v svetovnem pokalu v 17 letih po koncu tekmovalne sezone prekinil sodelovanje z dotedanjim vodjem panoge Miho Verdnikom. Novi vodja panoge Matjaž Šarabon bo predvidoma do 15. maja predstavil sestave ekip.

Miha Verdnik ni več vodja panoge. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Znova začetek v Söldnu?

Mednarodna smučarska zveza še ni predstavila dokončnega tekmovalnega koledarja za sezono 2024/25. Če ne bo sprememb glede na osnutek, se bo sezona začela z uvodnima veleslaloma v Söldnu, 26. oktobra za ženske in 27. oktobra za moške.

Kranjska Gora ostaja na koledarju kot prizorišče tekmovanj v Sloveniji. Ženski tekmi v veleslalomu in slalomu bosta prvi v koledarskem letu 2025 4. in 5. januarja, moška veleslalom in slalom za Pokal Vitranc pa bosta prihodnje leto 1. in 2. marca. Letošnji je odpadel zaradi močne odjuge in dežja.

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju bo v Saalbachu v Avstriji od 4. do 16. februarja.

Sezona pa se bo po načrtih vodstva mednarodne federacije sklenila s finalnimi tekmami od 21. do 27. marca na prizorišču Sun Valley v ZDA.

Na sporedu bo 37 tekem za ženske in 38 za moške na večini klasičnih prizorišč v Evropi in Severni Ameriki.

Levi bo znova ob ženskem gostil tudi moški slalom, lanski novinec Gurgl v Avstriji bo ob moškem prizorišče tudi ženskega slaloma. Med prizorišča se vračajo Hafjell na Norveškem z moškima veleslalom in slalomom 15. in 16. marca, Sestriere v Italiji z ženskima veleslalomom in slalomom 22. in 23. februarja ter Semmering v Avstriji z ženskima tekmama v veleslalomu in slalomu konec decembra.

Ženske čaka osem smukov, devet superveleslalomov in po deset veleslalomov in slalomov, moške pa devet smukov, osem superveleslalomov, devet veleslalomov in 12 slalomov.

