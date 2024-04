Šarabon je smučanje spoznal s prav vseh mogočih vidikov, od tekmovalca do učitelja alpskega smučanja, člana slovenske demonstratorske vrste. V Elanu je deloval 16 let, od tega je bil šest let v upravi, zadnja štiri leta pa predsednik uprave begunjskega proizvajalca smuči in opreme.

Smučanje je spoznal z gospodarskega in ekonomskega vidika, bil je tudi predsednik Smučarskega kluba Radovljica, zadnjih 12 let vodi skupino otrok vsako soboto v okviru alpske šole Smučarskega kluba Radovljica.

Letos več kot 50 dni smučanja

"Res imam rad smučanje, z njim se veliko ukvarjam tudi v prostem času, letos sem smučal več kot 50 dni, sicer v večinoma turni smuki, priznam, ampak kljub temu smučanje spremljam na vseh ravneh," je v pogovoru za STA po predstavitvi članom alpskega odbora dejal Šarabon.

Za zdaj ne želi govoriti o tem, da bo delo, ki ga znova čaka v panogi, težko. "Delo, ki ga rad opravljaš, načeloma ni težko. Glede na to, da imam zagotovila o sodelovanju in podpori iz vseh struktur smučarske zveze, mislim, da bom to delo lahko in z veseljem opravljal."

Pogoj: Da bodo vsi podprli moj program

Od leta 2008 do 2010 je na zvezi že opravljal naloge poslovnega direktorja alpskih disciplin in takrat izpeljal finančno sanacijo panoge.

"Potem ko je bilo to delo opravljeno in ko so se strukture na smučarski zvezi v tistem času delno zamenjale, sem si poiskal izzive drugje. Ko sem videl, da stanje v alpskih disciplinah pri smučarski zvezi ni zavidanja vredno, sem na vprašanje, ali bi spet sodeloval pri tem, pritrdil. A pod pogojem, da bodo vsi podprli moj program. Moj program je bil na seji alpskega odbora soglasno podprt. Za kar sem, moram reči, vesel in zadovoljen," je pojasnil Šarabon.

Dvoletno sodelovanje

Z vodilnimi možmi panoge je sklenil dvoletno sodelovanje, do konca sezone 2025/26, katere vrhunec bodo zimske olimpijske igre v Cortini d'Ampezzo.

Z vodilnimi možmi panoge je sklenil dvoletno sodelovanje, do konca sezone 2025/26, katere vrhunec bodo zimske olimpijske igre v Cortini d'Ampezzo. Foto: Bor Slana/STA "Program, ki sem ga predstavil, je zastavljen dolgoročno. Vse dejavnosti so zastavljene dolgoročno, vse pa ne bodo dale rezultatov do konca sezone 2025/26. Moj interes je, da bi se to sodelovanje podaljšalo tudi za naslednje olimpijsko obdobje, vendar pod pogojem, da bomo izpolnili vse cilje, za katere se bomo dogovorili, in pod pogojem, da bo še obstajal obojestranski interes," je dejal.

"Ne govorim toliko s stališča smučarske zveze, torej svojega pogodbenega partnerja, ampak predvsem o interesu drugih udeležencev, zaradi katerih obstajamo in delujemo. To so tekmovalci, smučarski klubi in vsi drugi, večinoma prostovoljni kadri, ki delajo v smučarskih klubih."

"Treba je delati z vrtci, s šolami, z lokalnimi skupnostmi"

Prednostna naloga novega vodje panoge je zapolniti trenutno veliko generacijsko vrzel in znova obuditi zanimanje za smučarski šport med mladimi.

"Otroke moramo začeti ponovno motivirati, da bodo z veseljem hodili v alpske šole. Ob tem pa zagotoviti, da na klubski ravni ne bo zgolj ekonomski interes tisti, ki bo določal, kateri otrok bo smučal. Moramo ustvariti takšno lokalno okolje, da bo otrokom omogočalo, da bo vsak, ki bo izrazil željo, dobil možnost, da se bo ukvarjal z alpskim smučanjem. To mislim s tem, ko govorim o vrnitvi h koreninam. Treba je delati z vrtci, s šolami, z lokalnimi skupnostmi, to pa lahko delajo samo lokalni klubi, in zaradi tega bodo lokalni klubi dobili podporo smučarske zveze," je napovedal Šarabon.

"Massi je človek, ki se je na terenu dokazal, ne samo deklarativno, tudi nekaj je naredil"

Novi vodja panoge za alpsko smučanje se je odzval tudi na napoved, da bo v prihodnje z individualno ekipo slovenske alpske smučarke Andreje Slokar sodeloval Andrea Massi, nekdanji alfa in omega šampionske ekipe prve dame smučanja Tine Maze.

"Massi je človek, ki se je na terenu dokazal, ne samo deklarativno, tudi nekaj je naredil." Foto: AP / Guliverimage

"Iskreno bi bil vesel, če bi Massi razširil svoje delovanje. Ne samo na Andrejo, ampak tudi na vse druge. Mogoče v obliki svetovalca s pedigrejem. Massi je človek, ki se je na terenu dokazal, ne samo deklarativno, tudi nekaj je naredil. Če bi bil pripravljen priti v to, sem prepričan, da bi sčasoma lahko dobili še nekaj izvedb 'Andree Massija' v domačem prostoru, ki bi lahko dvignili smučanje na višjo raven," je dejal Šarabon.

"Ustvariti okolje, kjer bodo trenerji ne samo ekonomsko, ampak tudi vsebinsko zainteresirani za delo z nami"

Vodja panoge je prepričan, da imajo dobre trenerje. "Je pa slovensko smučanje majhno in si lahko privošči toliko, kot si lahko privošči. Zaradi boljših ekonomskih pogojev se nekateri trenerji odločajo za delo v tujini. Skušali bomo ustvariti okolje, kjer bodo trenerji ne samo ekonomsko, ampak tudi vsebinsko zainteresirani za delo z nami, ker se bodo počutili kot del zgodbe. In to je tisto, kar je manjkalo prej, se pravi enotnost," je prepričan Šarabon.

Pogovor je sklenil z verzom iz Prešernove Zdravljice. "Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo. To potrebujemo v alpskih disciplinah na vseh ravneh. Če se bo to zgodilo, potem tudi ne bo težava pridobiti trenerjev."