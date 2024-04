Matjaž Šarabon je novi vodja panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije. Za sklep o imenovanju Šarabona je na dopisni seji zbora panoge do danes do 14. ure prispelo 75 glasov, za potrditev sklepa je bilo potrebnih 61 glasov. To pomeni, da je bil sklep o imenovanju sprejet, so danes sporočili iz SZS.

Glasove je oddalo 19 društev od 49. Glasov proti ali vzdržanih ni bilo. Šarabon je že pred tem v sredo prejel soglasno podporo alpskega odbora, javno ga je podprl tudi predsednik alpskega zbora in odbora Janez Bijol.

Nekdanji smučarski reprezentant in nekdanji predsednik uprave Elana je bil v svoji karieri že vpet v delovanje smučarskih panog SZS. Leta 2008 je opravil sanacijo stanja alpskih disciplin.

Zaveda se, da dela ne bo malo. Kot je dejal Šarabon na četrtkovi novinarski konferenci, se bo že takoj po imenovanju lotil pogovorov z vsemi kandidati za trenerje, velika večina od teh je obstoječih. Kadrovska sestava reprezentanc bo v skladu z načrti znana do konca meseca, alpski zbor pa bi lahko že sredi maja potrjeval ekipe za tekmovalno sezono 2024/25.

Izpostavlja vlaganje v razvoj

V svojem programu izpostavlja vlaganje v razvoj, vrnitev h koreninam, želi dati večjo težo klubom, najbolj pomembno pa je zanj delo z mladimi in ustvarjanje baze ter pogojev, da bodo mlade privabili v smučanje. Dogovor je, da bi bil vodja panoge do konca olimpijskega ciklusa 2025/26.

"Stanje je dobro, tisto, kar potrebujemo so novi pristopi. Obljubljam nič. Na finančni strani naših dolgov ne bomo povečali, torej ne bomo porabili več denarja, kot ga bomo imeli na razpolago. Ta denar bo usmerjeno porabljen, podpreti moramo otroško in mladinsko smučanje. Na vsebinski strani je prednostna naloga popolnitev vseh prostih trenerskih mest," je dejal Šarabon, ki ga boli padec ugleda alpskega smučanja v slovenski družbi.

Miha Verdnik se je poslovil po osmih letih. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Predsednik alpskega zbora Bijol je po rezultatsko najslabši sezoni v svetovnem pokalu v 17 letih po koncu tekmovalne sezone prekinil sodelovanje z dotedanjim vodjem panoge Miho Verdnikom.

"Hvaležen sem za priložnost, ki mi jo je Smučarska zveza Slovenije podelila osem let nazaj. Na to obdobje gledam s ponosom in veseljem, saj je bilo to obdobje lepo in tudi uspešno za panogo. Po najboljših močeh smo si prizadevali za najboljše pogoje za tekmovalce, panogo in za smučarsko zvezo," se je v pisni izjavi odzval Verdnik.

"Prepričan sem, da ima alpsko smučanje lepo priložnost in da nas bodo naši sedanji mladinski in otroški tekmovalci kmalu navduševali v svetovnih članskih programih. Za zaupanje in vso podporo pa se želim zahvaliti vsem gledalcem in podpornikom, tekmovalcem, sodelavcem, sponzorjem in vsem klubom. Novemu vodstvu pa iskreno želim vse najboljše," je zapisal Verdnik.

Za zdaj še ni znano, na kakšen način bo Verdnik v prihodnje vključen v delovanje panoge. V zraku visi tudi nadaljnje delovanje Janeza Slivnika kot vodje reprezentanc. Slivnik se je sicer omenjal kot možni kandidat za vodenje mladinskega pogona.

Žan Kranjec Foto: Guliverimage

Najboljša smučarja sta bila Žan Kranjec in Ilka Štuhec

Najboljša Slovenca v minuli sezoni svetovnega pokala sta bila Žan Kranjec in Ilka Štuhec. Kranjec je bil tretji na treh veleslalomih, Štuhec je bila enkrat na stopničkah, druga je bila na zadnjem smuku sezone.

Slovensko smučanje se je znašlo na prelomnici. Tekmovalno kariero sta končala Štefan Hadalin in Meta Hrovat, v ozadju pa za zdaj ni smučarjev oziroma smučark, ki bi ju lahko hitro nadomestili v ekipi za svetovni pokal.