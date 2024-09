Vprašanja ostajajo, dolg se nevarno približuje milijonu evrov

Slovenske reprezentance v alpskem smučanju se bodo z zelo spremenjeno trenersko zasedbo podale v sezono 2024/25 z vrhuncem na svetovnem prvenstvu v Saalbachu. Na seji zbora panoge v Ljubljani so danes potrdili trenerje in člane ekip, ki jih že čez dober mesec čaka lov na prve točke svetovnega pokala v sezoni 2024/25 v Söldnu.

Predstavniki klubov in društev so že takoj zagrizli v najbolj kislo jabolko – vprašanje velikega dolga, ki se nevarno približuje milijonu evrov, in odgovornosti za nastalo izgubo.

Alpske reprezentance so v preteklosti ustvarile dolg, ki po najnovejših podatkih, predstavljenih danes na zboru, znaša 887 tisoč evrov. Proračun panoge je sicer težak približno 3,8 milijona evrov. Nova vodilna moža panoge, predsednik zbora Janez Bijol in vodja panoge Matjaž Šarabon, sta prevzela odgovornost za finančno sanacijo.

Bijol, ki je lani oktobra prevzel naloge predsednika odbora in zbora panoge, je izgubo pripisal tudi odpadlemu Pokalu Vitranc, ta k delovanju panoge prispeva 230 tisoč evrov iz medijskih pravic. Svoje sta k negativnim številkam prispevala tudi predčasna konca karier Mete Hrovat in Štefana Hadalina. Z njuno upokojitvijo je zmanjkalo sredstev njunih opremljevalcev. Dodatno pa je k izgubi prispeval tudi izpad dveh pokroviteljev.

Bijol, ki je lani oktobra prevzel naloge predsednika odbora in zbora panoge, je izgubo pripisal tudi odpadlemu Pokalu Vitranc. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prekinitev sodelovanja z Verdnikom

Bijol je, kot je pojasnil danes, prav zaradi zatečenega finančnega stanja prekinil sodelovanje z dotedanjim vodjem panoge Mihom Verdnikom. Tega je aprila zamenjal Matjaž Šarabon, nekdanji predsednik uprave Elana, ki se je znašel v vlogi sanacijskega upravitelja slovenskega alpskega smučanja.

"Panoga ni bila v dobrem stanju 10. aprila, ko sem prišel sem. Moja naloga je sanacija panoge, da približno lahko preživimo. Vsaka sanacija potegne za seboj kri in solze. Obenem bom vztrajal pri tem, da zagotovimo čim večjemu številu tekmovalcev čim boljše pogoje, ki si jih v danih razmerah lahko privoščimo," je dejal Šarabon, ki je prepričan, da se bo račun izšel in da jim bo uspelo pripraviti panogo za olimpijske igre leta 2026.

Verdnik na željo najboljšega slovenskega veleslalomista Žana Kranjca ostaja v panogi kot odgovorni trener moške ekipe za tehnični disciplini. Foto: Katja Kodba/STA

Verdnik, ki mu pripisujejo največji delež krivde za izgubo, na željo najboljšega slovenskega veleslalomista Žana Kranjca ostaja v panogi kot odgovorni trener moške ekipe za tehnični disciplini.

"Gre za obljubo, ki sem jo dal Žanu, da ne bom nasprotoval izbiri njegovega novega trenerja po razhodu s Klemenom Bergantom. Sam Mihe ne bi predlagal za trenerja, a obljube Žanu ne bom požrl. Slab poslovnež ne pomeni slab trener, zato mu dajmo priložnost," je pozval Šarabon, ki pravi, da ima manjšo plačo kot njegov predhodnik.

Varčevanje kaže učinke

Varčevanje tako že kaže učinke, maso plač v panogi so zmanjšali za 17 odstotkov v primerjavi z lani, prav tako znaša prihranek 50 tisoč evrov na letni ravni za prevozna sredstva, ki jih uporablja panoga, je razkril Šarabon.

Programi so sestavljeni za 15 tekmovalcev, ki so, kot je dejal Šarabon, "vsaj približno sposobni štartati v svetovnem in evropskem pokalu". "Ne bi bilo prav, da bi dramatično zmanjševali ekipe, ker pa je treba zagotoviti tudi program za mlajše, ki so naša prihodnost, smo vpeljali participacijo."

Ta je izračunana na podlagi glavarine in zadeva vse reprezentante. Pri Ani Bucik Jogan in Neji Dvornik, ki sicer izpolnjujeta najvišji kriterij, njuna programa presegata sredstva, ki pripadajo ženski ekipi. Tekmovalki sta se strinjali, da se ne bosta odrekli programu in bosta del stroškov v višini približno 40 tisoč evrov plačali sami.

Ana Bucik Jogan Foto: Guliverimage

Kakšne so sestave ekip?

V moški ekipi za tehnični disciplini so ob Kranjcu še Tijan Marovt, Anže Gartner in Miha Oserban, Verdnikov pomočnik za slalom pa je Sergej Poljšak.

V ekipi za hitri disciplini so Miha Hrobat, Nejc Naraločnik, Rok Ažnoh in Martin Čater. Naloge odgovornega trenerja so zaupali Alešu Brezavščku, njegov pomočnik je Natko Zrnčić Dim.

Edina Slovenka na smukih in superveleslalomih v svetovnem pokalu bo tudi v novi sezoni Ilka Štuhec, ki je po koncu pretekle sezone začela sodelovati s trenerjem Alešem Gorzo, del njene ekipe ni več njena mama Darja Črnko.

V ženski ekipi za tehnični disciplini so Bucik Jogan (njen trener je Mitja Kunc), Dvornik (njen trener je Denis Šteharnik), Andreja Slokar (njen trener je Borut Božič) in Nika Tomšič, Anja Oplotnik ter zamejska Slovenka Caterina Sinigoi.

Del ekipe je tudi nekdanja ameriška reprezentantka Lila Lapanja (njen trener je Mladen Bezjak), ki se ekipi pridružuje samoplačniško.

Vodstvo alpskih disciplin:

predsednik Zbora in Odbora za alpsko smučanje Janez Bijol

vodja panoge Matjaž Šarabon Sestava reprezentanc, svetovni in evropski pokal:

ženska reprezentanca:

Ilka Štuhec

Ana Bucik Jogan

Andreja Slokar

Neja Dvornik

Lila Lapanja * (samoplačniško, po dogovoru se pridružuje ekipi) Ženska reprezentanca, trenerji:

tehnični disciplini:

odgovorni trener Ane Bucik Jogan: Mitja Kunc

odgovorni trener Neje Dvornik: Denis Šteharnik

odgovorni trener Andreje Slokar: Borut Božič

trener Lile Lapanje: Mladen Bezjak

hitri disciplini:

odgovorni trener Ilke Štuhec: Aleš Gorza Moška reprezentanca:

tehnični disciplini:

Žan Kranjec

Tijan Marovt

hitri disciplini:

Miha Hrobat

Martin Čater

Nejc Naraločnik Moška reprezentanca, trenerji:

ekipa za tehnični disciplini:

- vodja ekipe in odgovorni trener: Miha Verdnik (Kranjec)

- odgovorni trener za slalom: Sergej Poljšak (Marovt)

- trener za veleslalom Rok Šalej: (Kranjec) Ekipa za hitri disciplini:

odgovorni trener Aleš Brezavšek, pomočnik trenerja Natko Zrnčić Dim Tekmovalke za evropski pokal kot del ekipe za svetovni pokal:

Nika Tomšič, Anja Oplotnik, Caterina Sinigoi

trenerja: Maj Mlakar, Aleš Sever Tekmovalci za evropski pokal kot del ekipe za svetovni pokal:

Rok Ažnoh, Miha Oserban, Anže Gartner

Odgovorni trener: Tadej Ameršek (Oserban)

Preberite še: