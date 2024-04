V sredo je dokončno postalo jasno, da se v alpsko smučanje v vlogi tekmovalca vrača Marcel Hirscher, ki bo po novem tekmoval za domovino svoje matere Nizozemsko. Medtem ko sedanji in nekdanji tekmeci verjamejo, da se lahko vrne na zmagovita tla, si Hirscher želi predvsem eno: zabavo. "Velika strast in ljubezen do smučanja nista nikoli izginili," je poudaril 35-letni smučar.

Avstrijska smučarska zveza je v sredo zjutraj potrdila govorice, ki so se pojavile večer prej, da se bo Marcel Hirscher po petletnem premoru vrnil v smučarsko karavano. A ne kot del avstrijske reprezentance, temveč za domovino svoje matere Nizozemsko. "Želel bi priložnost, da bi vsake toliko časa dirkal. Preprosto zato, ker v tem uživam," je poudaril Hirscher, ki se je leta 2019 poslovil od tekmovalnega smučanja.

"Vsota različnih trenutkov in dejavnikov je na koncu odločila za uresničitev vrnitve," je dejal Hirscher v intervjuju za ORF. Vendar je bila odločitev sprejeta v zelo kratkem času: "Ko sem imel v začetku marca rojstni dan, nisem vedel, ali bo ta projekt res uresničen," je dejal Salzburžan, ki je kljub temu verjetno vrnitev načrtoval že prej, saj mora biti tekmovalec uvrščen v sistem dopinških kontrol šest mesecev pred prvo tekmo.

Hirscher je svojo zadnjo preizkušnjo odpeljal 17. marca 2019 na slalomu v Soldeuu. Foto: Reuters

Ob tem je tudi pojasnil enega od razlogov, zakaj bo po novem nosil dres Nizozemske. "Nobenemu mlademu športniku v Avstriji ne želim ničesar vzeti. To velja za trenerje, začetnike, nikomur ne želim stati na poti," je dejal Hirscher. Tudi zato je njegov novi projekt "lažje uresničiti na Nizozemskem". To naj bi vključevalo tudi nadaljnjo širitev prepoznavnosti lastne smučarske znamke Van Deer, ki sta jo pred tem v svetovnem pokalu predstavljala norveška smučarja Henrik Kristoffersen in Timon Haugan.

Kmalu zelena luč s strani Fis?

Hirscher ima doslej v svojem življenjepisu 67 zmag v svetovnem pokalu in skupno 138 uvrstitev na stopničke. S sedmimi naslovi svetovnega prvaka in štirimi srebrnimi medaljami je najuspešnejši udeleženec svetovnih prvenstev v zgodovini. Po šestkrat je osvojil tudi mali kristalni globus v slalomu in veleslalomu. Osemkrat zapored je zmagal v skupnem seštevku svetovnega pokala, večkrat kot kdorkoli drug. Hirscher je svojo zadnjo preizkušnjo odpeljal 17. marca 2019 na slalomu v Soldeuu v Andori, svojo zadnjo zmago pa je slavil natanko mesec dni pred tem na slalomu svetovnega pokala v Aareju na Švedskem.

Njegova vrnitev naj bi vključevala tudi nadaljnjo širitev prepoznavnosti smučarske znamke Van Deer, ki jo je pred tem v svetovnem pokalu med drugim predstavljal tudi norveški smučar Henrik Kristoffersen. Foto: Red Bull Content Pool

Njegovo vrnitev pod novo zastavo morajo sicer potrditi še pri Mednarodni smučarski zvezi, je pa že dobil blagoslov svoje nekdanje reprezentance, čeprav bi si pri tej želeli, da bi Avstrijec znova smučal pod njihovim okriljem. "Marcelu se zahvaljujemo za vse storjeno na njegovi poti, njegovo odločitev spoštujemo," je v sredo dejal generalni sekretar ÖSV Christian Scherer. Avstrijska smučarska zveza je že napisala pismo z obljubo o izpustitvi športnika, upravni odbor Mednarodne smučarske zveze (FIS) pa bo o spremembi registracije licence odločal na naslednji seji. Če bo šlo vse po načrtih, bo Hirscher kmalu lahko nastopal na FIS veleslalomih in slalomih, je razkril direktor dirkanja Hirscherjeve znamke Van Deer Anton Giger. Nastopi v svetovnem pokalu so namreč po njegovih besedah zaradi previsoke štartne številke "še zelo daleč".

Odzvala sta se tudi Neureuther in Braathen

Glavni trener moške ekipe avstrijske reprezentance Marko Pfeifer verjame, da se lahko Hirscher ponovno uveljavi med najboljšimi na svetu. "Zdaj mora predvsem poskrbeti, da čim prej pride v ospredje s svojo štartno številko, da bo lahko konkurenčen v svetovnem pokalu. To se lahko zgodi zelo hitro," je dejal Pfeifer. Hirscherjev dolgoletni tekmec Felix Neureuther je prav tako prepričan, da se lahko po novem nizozemski smučar znova uveljavi v svetovnem pokalu. "Če nekdo to zmore, potem je Marcel edini, ki mu lahko zaupaš. Če se je Marcel odločil za nov začetek, potem si jasno tudi on želi doseči tega."

Na novico se je odzval tudi Lucas Braathen, ki bo v novi sezoni prav tako odmrznil svojo smučarsko upokojitev in bo namesto za Norveško po novem nastopal za Brazilijo. "Tvoje predstave sem analiziral in poskušal vključiti v svoje smučanje. Vedno sem govoril, da je moja največja želja, da bi imel možnost dirkati proti tebi, in tega se že res veselim. Se vidimo kmalu," je Hirscherju sporočil Braathen.

Ni presenetljivo, da je Hirscherjeva odločitev, da nastopi za Nizozemsko, povzročila val navdušenja v nizozemski reprezentanci. "Dejstvo, da Marcel Hirscher namerava tekmovati za nizozemsko smučarsko zvezo, je absolutna čast za našo državo. Marcel je svetovna ikona in navdih za vse smučarje: zanimanje, navdušenje in ponos nad Nizozemsko se bodo povečali," je v sporočilu za javnost povedal generalni sekretar Nizo Frits Avis.

Če se bo Hirscherju res uspelo vrniti v svetovni pokal, bi postal prvi smučar, ki bi štartal za Nizozemsko po Maartenu Meinersu, ki je marca 2022 nastopil na veleslalomu v Kranjski Gori. Marvin van Heek je leta 2021 na smuku iz Val Gardene z osmim mestom dosegel najboljšo uvrstitev doslej za "Oranje". Med ženskami je bila s petim mestom na veleslalomu v Zwieslu leta 1987 še uspešnejša nizozemska smučarka, sicer v Nemčiji rojena Christa Kinshofer-Güthlein, ki je tako kot Hirscher spremenila državo, ki jo je zastopala v smučarski karavani.

