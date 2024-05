Triintridesetletnica je na otoško državo odpotovala skupaj s fotografom Denisom Janežičem, za katerega ni znano, ali je njen novi partner ali samo prijatelj.

Na družbenem omrežju Instagram sta sicer objavila skupne fotografije s potovanja in zapisala: "Turista, ki raziskujeta Šrilanko. Od zlatega peska na plaži Mirissa do višin mesta Ella in trdnjave Sigiriya. Najina šrilanška pustolovščina ni bila nič drugega kot čarobna!" Ob koncu zapisa sta dodala tudi emotikon sveta in srca.

Mariborčan Denis Janežič je, kot je videti z njegovih družbenih omrežjih, profesionalni snemalec in fotograf ter velik ljubitelj adrenalinskih športov. Kot snemalec med drugim sodeluje z motoristom Simonom Marčičem.

Z Benijem Mattijem se je razšla po dveh letih zveze

Ilka Štuhec je bila od leta 2017 sicer v zvezi s Švicarjem Benijem Mattijem, vodjo tekmovalne ekipe pri Stöckliju, s katerim sta se leta 2019 po dveh letih zveze sporazumno razšla. Ekipa24 je takrat poročala, da je bil razlog za razhod nestrinjanje, kje bi lahko živela skupaj. Ilka si namreč ni mogla predstavljati, da bi se preselila v Švico, Matti pa se prav tako ni nameraval preseliti v Slovenijo.

V naslednji smučarski sezoni bodo v ekipi Ilke Štuhec številne spremembe. Z mesta vodje in glavne trenerke se poslavlja njena mati Darja Črnko, s katero je skupno pot začela leta 2009 in imela v tem času različne vloge. Ilkin novi trener bo nekdanji smučar Aleš Gorza. Njeno ekipo zapuščata tudi pomočnik trenerja Natko Zrnčič Dim ter fizioterapevtka in kondicijska trenerka Tina Kobale.

Ekipo Ilke Štuhec v naslednji sezoni zapušča njena mama in glavna trenerka Darja Črnko. V vlogi glavnega trenerja jo bo nadomestil nekdanji smučar Aleš Gorza. Foto: Grega Valančič/Sportida

