Pevka Nika Zorjan si je pred vrhuncem sezone vzela čas za oddih, trenutno pa v družbi prijateljev in družinskih članov uživa na rajskih Maldivih. V državo, ki jo sestavlja okoli dva tisoč majhnih in nizkih atolov v Indijskem oceanu, se je odpravila v družbi sestre in prijateljice ter tudi prijatelja, Prekmurca Nika Kara, ki je direktor podjetja Karo Media ter se ukvarja z režiranjem, snemanjem in montažo videoposnetkov.

Karo je kariero sicer začel graditi na lokalni murskosoboški televiziji, kjer je imel svojo oddajo, je poročal portal Sobotainfo. Sodeloval je že tudi z znanimi slovenskimi pevkami Nušo Derendo, Natalijo Verboten in Ines Erbus, snemal pa je tudi videospot za Tino Maze.

"Sta samo prijatelja, včasih z Nikom tudi glasbeno sodelujemo, a tokrat ne snemata videospota. Z njima je šla tudi njena sestra," je še pred Nikinim dopustom za Žurnal24 povedal njen glasbeni producent Aleš Vovk - Raay.

Zorjanova rada deli utrinke s potovanja

Zorjanova na svojih družbenih profilih sicer redno deli ujete trenutke z rajske destinacije, med drugim je obiskala številne peščene plaže, plavala z morskim psi in si privoščila kopel z rožami ter zajtrk v morju in bazenu. V resortu pa je v družbi sestre zapela tudi pesem I'm yours Jasona Mraza.

Kot smo že poročali pred kratkim, se je Prekmurka razšla s svojim dolgoletnim fantom, glasbenikom Rokom Piletičem, s katerim sta razmerje skrbno skrivala pred očmi javnosti, in se vrnila v rodno Prekmurje. "Ljubljana je čudovita, a trenutno imam malo oddiha v domači okolici in to mi zelo ustreza. Odlično se počutim tam, tudi domači so zelo veseli, da sem se vrnila, saj se zelo dobro razumemo," je priljubljena pevka pred kratkim povedala za revijo Lady.

