Zdaj je jasno, zakaj je slovenska pevka odpovedala vse koncerte

Kot smo že poročali , je aprila letos priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan razkrila, da zaradi težav z zdravjem odpoveduje prihajajoči koncert. Kasneje je odpovedala še preostale koncerte in do sredine avgusta povsem nehala peti oziroma nastopati. Zdaj je jasno, zakaj.

Pred kratkim je s svojimi sledilci na Instagramu delila čustven posnetek, v katerem je odgovorila na vprašanje, zakaj je odpovedala vse koncerte in nehala peti oziroma nastopati.

Pevsko pavzo je morala narediti zaradi vozlička na glasilkah

"Nisem noseča. To so bila najpogostejša vprašanja. Ko bom jaz enkrat noseča, boste vi izvedeli eni izmed prvih, saj stvari iz svojega življenja zelo rada delim na družbenih omrežjih," je pojasnila 30-letna Nika Zorjan.

Nadaljevala je, da se zaveda, da se v življenju dogajajo hujše stvari in da to, kar se je zgodilo njej, ni tako grozno, ampak v tistem trenutku ji je bilo grozno: "Pevsko pavzo sem morala narediti zaradi vozlička na glasilkah (polipa), kar je posledica pretiravanja oziroma nepravilne rabe glasilk. Ne samo zaradi petja, to se ti lahko zgodi tudi zaradi nepravilnega govora."

Kot je še povedala, so jo te težave zelo prizadele, saj je morala prenehati peti, dokler se njene glasilke niso pozdravile. Pa ne samo peti, ampak tudi zelo malo in pravilno govoriti. "To me je kar zabolelo. Telo me je udarilo tam, kjer me je najbolj zabolelo," je dejala.

26. avgust bo njen drugi rojstni dan

Nadaljevala je, da je zdaj zdrava in da v kratkem, 26. avgusta, pripravlja prvi koncert po pol leta, zato se je odločila, da bo to njen drugi rojstni dan, saj bo po pol leta znova stala na odru in počela to, kar jo najbolj veseli. "Zelo sem vesela, da bom lahko spet z vami, da lahko počnem to, kar me najbolj veseli, kar je moje poslanstvo. Najbolj srečna sem, da vem, da bom lahko spet stala na odrih. Ne predstavljam si življenja brez petja, zato sem še toliko bolj hvaležna, da se vračam in da lahko spet pojem," je dodala.

Za deljenje novice s svojimi sledilci na družbenih omrežjih se je odločila, ker ima takšne težave veliko ljudi, o tem pa se govori premalo. "Zdaj sem zdrava in to je bila lekcija za življenje, da bom morala začeti bolj ceniti svoje glasilke. Vse se zgodi z razlogom. Bistvo celotne zgodbe je to, da sem zdaj zdrava. Največja nadloga pri tem pa je, da za to težavo ni zdravila in je čas tisti, ki je potreben, da se glasilke pozdravijo," je sklenila.

Po več mesecih premora v kratkem pripravlja koncerte v Soteski Vintgar, Podsredi, Vulkaniji in Murski Soboti, kjer bo nastopila dobrodelno in zbirala denar za žrtve poplav.

Pravi, da si življenja brez petja ne predstavlja, zato je še toliko bolj hvaležna, da se vrača in da lahko spet poje. Foto: Mediaspeed

