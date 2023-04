Slovenska pevka zaradi težav z zdravjem odpovedala koncert

"Dragi moji! Včasih nas naše telo, ker mu ne prisluhnemo, prisili, da se ustavimo, si vzamemo pavzo in čas zase. Meni se je to zgodilo ravno zdaj. Nujno rabim vsaj mesec dni pevske pavze, da se 'sestavim' in pridem nazaj še močnejša, bolj odgovorna, in vem, da mi bo to lekcija za vse življenje," je zapisala Nika Zorjan.

In dodala: "Zato na žalost sporočam, da 22. 4. koncert v Krškem odpade. Vsi tisti, ki karte že imate, jih obdržite, saj bo nov datum znan takoj, ko bom boljše. Jaz pa bom naredila vse, kar je v moji moči, da se čim prej vrnem tja, kamor spadam – na oder. Rada vas 'mam."

Tridesetletno Prekmurko poznamo predvsem kot pevko slovenske zabavne glasbe, ki smo jo spoznali leta 2010 v oddaji Slovenija ima talent. Leto kasneje se je udeležila še izbora Misija Evrovizija.

