Zdravstveno stanje slavne pevke vse slabše #video

Pevkina sestra je za omenjeni francoski časopis, ki izhaja v Kanadi, povedala, da se je njuna sestra Linda preselila v pevkin dom, da bi ji pomagala pri negi. "Sestra Linda ves čas posluša vrhunske raziskovalce na področju te bolezni in spremlja Celinino stanje," je dejala.

Niso našli zdravila, ki bi ji lahko pomagalo

Čeprav se 55-letna pevka Celine Dion z vsemi močmi bori proti tej redki nevrološki motnji, še vedno niso našli zdravila, ki bi ji lahko pomagalo.

"Iskreno mislim, da mora čim več počivati. Vedno poskuša dati vse od sebe in poskuša biti najboljša. Na neki točki pa ti srce in telo poskušata nekaj povedati. Pomembno je, da ju poslušaš," je pojasnila pevkino odločitev, da se umakne od nastopanja.

In dodala: "Disciplinirana je na vseh področjih svojega življenja. To ji je prirojeno. Ne najdemo nobenega zdravila, ki bi delovalo, je pa pomembno, da imamo upanje."

Posnetek, v katerem je razkrila svojo diagnozo, si lahko ogledate spodaj:

Zdravstvene težave ima že dalj časa

Dionova je o svoji diagnozi prvič spregovorila na začetku decembra lani. Takrat je dejala, da ima sindrom togega telesa (SPS), redko nevrološko motnjo, ki vpliva na njeno petje, zato mora odpovedati številne koncerte.

V petminutnem videoposnetku, ki ga je objavila na svojem profilu na Instagramu, je prevzeta s čustvi in v solzah povedala, da ima zdravstvene težave že dolgo časa.

Ker nimajo običajnih refleksov, da bi se ujeli, se lahko osebe s tem sindromom hudo poškodujejo



Sindrom toge osebe je redka in progresivna nevrološka motnja, ki vključuje toge mišice v trupu, rokah in nogah ter večjo občutljivost na hrup, dotik in čustveno stisko, to pa lahko sproži mišične krče.



Ljudje s tem sindromom lahko sčasoma postanejo zgrbljeni, težko hodijo in se premikajo. Številni tudi pogosto padejo, ker nimajo običajnih refleksov, da bi se ujeli. To lahko povzroči hude poškodbe. Bolniki se lahko bojijo tudi zapustiti hišo, saj lahko ulični zvoki, kot je zvok avtomobilske hupe, sprožijo krče in padce.

Odpovedala vseh 42 koncertov svoje svetovne turneje

Medtem ko je Dionova v svoji decembrski objavi sprva le preložila svojo evropsko turnejo, je maja letos odpovedala vseh 42 preostalih koncertov svetovne turneje Courage World Tour. Takrat se je vsem opravičila in zapisala, da je "še enkrat razočarala svoje oboževalce". "Žal mi je, da vas moram znova razočarati. Zelo trdo delam, da bi si povrnila moč, toda turneja je lahko zelo težka, tudi če si stoodstotno zdrav," je dejala v izjavi.

In dodala: "Ni pošteno do vas, da ves čas prestavljam nastope, in čeprav se mi lomi srce, je najbolje, da odpovem vse, dokler ne bom zares pripravljena znova stopiti na oder. Želim, da vsi veste, da ne bom obupala, in komaj čakam, da vas spet vidim."

