Priljubljena pevka obtožena spolnega, rasnega in verskega nadlegovanja

Arianna Davis, Crystal Williams in Noelle Rodriguez pevko obtožujejo, da so bile med letoma 2021 in 2023 "prisiljene prenašati spolno ponižujoče vedenje in sodelovati v motečih spolnih predstavah".

Arianna Davis, Crystal Williams in Noelle Rodriguez pevko obtožujejo, da so bile med letoma 2021 in 2023 "prisiljene prenašati spolno ponižujoče vedenje in sodelovati v motečih spolnih predstavah". Foto: Guliverimage

Nekdanje plesalke priljubljene ameriške pevke Lizzo so proti pevki vložile tožbo. Glede na sodne dokumente, ki jih je pridobil Entertainment Tonight, plesalke trdijo, da jih je pevka spolno, rasno in versko nadlegovala ter jih diskriminirala, napadala in jim prepovedovala izhode. Pevka se na obtožbe še ni odzvala.

Plesalke so tožbo vložile proti pevki Lizzo, katere uradno ime je Melissa Viviane Jefferson, njenemu produkcijskemu podjetju Big Grrrl Big Touring, Inc. (BGBT) in vodji pevkine plesne ekipe Shirlene Quigley.

Obtoženi se na obtožbe še niso odzvali

Arianna Davis, Crystal Williams in Noelle Rodriguez pevko obtožujejo, da so bile med letoma 2021 in 2023 "prisiljene prenašati spolno ponižujoče vedenje in sodelovati v motečih spolnih predstavah".

Pevka, predstavniki njenega podjetja in vodja njene plesne ekipe se na obtožbe še niso odzvali. Odvetnica plesalk, ki so vložile tožbo, pa je v sporočilu za javnost zapisala, da se ji zdi osupljivo, "kako Lizzo in njena ekipa ravnata s svojimi nastopajočimi, kar je v nasprotju s tem, kar Lizzo javno zagovarja, medtem ko zasebno sramoti svoje plesalce in jih ponižuje na načine, ki niso le nezakoniti, ampak popolnoma demoralizirajoči".

"Vodstvo podjetja BGBT je temnopolte člane plesne ekipe obravnavalo drugače kot druge člane," je zapisano v tožbi, vloženi v Los Angelesu. "Belopolti Evropejci, ki so v skupini prevladovali, so preostale člane obtoževali, da so leni, neprofesionalni in imajo slab odnos," še piše.

Plesalka dobila občutek, da mora pevki razložiti, zakaj se je zredila

35-letna pevka, znana po tem, da slavi in poveličuje svoje telo in obline, je obtožena tudi sramotenja zaradi teže plesalke Arianne Davis. Zadnja namreč trdi, da je dobila občutek, da je pevki morala razložiti, zakaj se je zredila, in pojasniti podrobnosti iz zasebnega življenja, da bi lahko obdržala službo.

Plesalke trdijo tudi, da je vodja pevkine plesne ekipe Shirlene Quigley nastopajočim vsiljevala svoja krščanska prepričanja in se posmehovala tistim, ki so imeli spolne odnose pred poroko. Razpravljala naj bi tudi o nedolžnosti ene od nekdanjih plesalk in to objavila na svojih družbenih omrežjih.

35-letna pevka, znana po tem, da slavi in poveličuje svoje telo in obline, je obtožena tudi sramotenja Arianne Davis zaradi teže te plesalke. Foto: Reuters

Preberite tudi: