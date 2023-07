Oproščen spolnega napada, saj je najstnico otipaval "le med pet in deset sekund"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski sodnik je izzval ogorčenje, potem ko je šolskega hišnika oprostil spolnega napada na najstnico, ker je otipavanje trajalo "le med pet in deset sekund", poroča The Guardian.

17-letna učenka šole v Rimu se je aprila 2022 pritožila, da jo je hišnik otipaval, ko je s prijateljico hodila po stopnišču. Povedala je, da so ji hlače padle s pasu in ko jih je vlekla navzgor, je začutila, da se nekdo z rokami dotika njene zadnjice, z rokami naj bi segel tudi pod spodnje hlačke. Povedala je, da je hišnik, ko se je obrnila, prenehal z otipavanjem in ji rekel: "Ljubica, veš, da sem se šalil."

66-letnemu Antoniu Avoli se je nato začelo sojenje zaradi obtožb spolnega napada, tožilstvo pa je, če bo obsojen, zahtevalo triletno zaporno kazen. Avola je priznal, da je otipaval učenko, vendar je dejal, da je bila šala. Sodnik je presodil, da je otipavanje trajalo "le med pet in deset sekund" in je bilo zato preveč bežno, da bi ga lahko obravnavali kot kaznivo dejanje.

Za časnik Corriere della Sera je najstnica, ki je bila žrtev tega napada, povedala, da incident ni bil šala. "To ni pravica," je dodala. "Počutim se izdano – najprej s strani šole, kjer se je to zgodilo, zdaj pa še s strani sodišča. Začenjam misliti, da sem se zmotila, ko sem zaupala institucijam."

Italijani ogorčeni: na TikToku objavljajo posnetke, na katerih se deset sekund dotikajo intimnih delov telesa

Italijani so svoje ogorčenje izrazili na družbenih omrežjih z objavo videoposnetkov, na katerih se deset sekund dotikajo intimnih delov telesa. S tem so želeli dokazati, da je deset sekund dolgo obdobje, ki lahko povzroči nelagodje in spremeni človekovo življenje.

Trend je začel igralec Belega lotosa Paolo Camilli, prevzela ga je najvidnejša italijanska vplivnica Chiara Ferragni in vplivnež, Francesco Cicconetti, ki je na TikTok zapisal: "Kdo se odloči, da deset sekund ni dolga doba? Kdo meri sekunde, ko te nadlegujejo?"

Lokalni sindikat, ki zastopa srednješolce, "Rete degli Studenti Medi del Lazio", je na Facebooku zapisal, da "to ni šala, v tem ni nič smešnega".

Razsodbo so kritizirale tudi ženske skupine. "Kratko tipanje je nadlegovanje v vseh pogledih," je dejala Elisa Ercoli, predsednica Differenza Donna.

Italijanski sodniki so bili v preteklosti že kritizirani zaradi podobnih sodb. Leta 2017 je sodnik v Anconi dva moška oprostil posilstva, deloma zato, ker je dejal, da je bila žrtev videti preveč možata, da bi bila tarča privlačnosti.