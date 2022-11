Ameriška pisateljica vložila tožbo proti Trumpu zaradi spolnega napada

Odvetniki 78-letne E. Jean Carroll so tožbo vložili takoj, ko je v četrtek v New Yorku stopil v veljavo nov zakon, sprejet v času krepitve gibanja Jaz tudi, ki se bori proti nasilju nad ženskami. Ta žrtvam spolnih napadov, ki storilcev doslej niso mogle tožiti zaradi preteka zastaralnega roka, omogoča, da poiščejo pravico na sodišču tudi desetletja po napadu.

This suit is not just for me, it's for every woman who has been groped, grabbed, mauled, assaulted, demeaned, and dragged through the mud by a powerful man.



Thank you Matt Craig! @kaplanrobbie! @JoshuaMatz8! @shawngcrowley! @rachtuch!