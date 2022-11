O vrnitvi Trumpa na Twitter vprašal kar uporabnike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trumpu je Twitter račun ukinil januarja lani zaradi njegove vloge pri napadu na kongres 6. januarja, ko so želeli Trumpovi podporniki po volitvah preprečiti razglasitev Joeja Bidna za predsednika ZDA.

Trump je takrat pri svojih privržencih zbudil lažno upanje, da se lahko podpredsednik ZDA Mike Pence ogne razglasitvi uradnih rezultatov volitev. Še med napadom na kongres je Trump tvital, da Pence nima dovolj poguma storiti pravo stvar. Twitter je ravnanje Trumpa ocenil kot spodbujanje k nasilju in trajno zaprl njegov račun, ker to ni bila njegova prva kršitev.

Do nedavnega so vodilni pri Twitterju zatrjevali, da Trumpova vrnitev na omrežje ni predvidena. Musk, ki je izražal naklonjenost ameriškim republikancem, je medtem pred meseci menil, da ne bi smelo biti dokončnega zaprtja računov in pri tem omenil tudi Trumpa.

Trump se na Twitter ne namerava vrniti

Podobne ankete je objavljal že v preteklosti. Lani je denimo sledilce povprašal, če naj proda delnice v svojem podjetju Tesla, nakar je dejansko prodal za več kot milijardo dolarjev delnic.

Trump, ki je Twitter dolgo uporabljal kot svoj glavni vir komunikacije, je imel več kot 88 milijonov sledilcev. Dejal je sicer, da se na priljubljeno omrežje ne namerava vrniti, temveč bo ostal na lastnem Truth Social, ki ga je ustanovil, potem ga je Twitter odslovil.

A tam mu sledi le nekaj milijonov ljudi, bivši predsednik pa je nedavno napovedal vnovično kandidaturo na volitvah leta 2024.

Facebook, ki je prav tako januarja lani ukinil Trumpov račun, se bo medtem januarja odločil, če mu lahko ponudijo vrnitev na omrežje, piše nemška tiskovna agencija dpa.