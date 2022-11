Muskov prevzem Twitterja: tako so se odzvali avtomobilisti

Elon Musk, izvršni predsednik Tesle, je sprožil val ogorčenja z odpuščanjem zaposlenih, obenem pa je zaradi svoje funkcije pri največjem proizvajalcu električnih vozil na svetu poskrbel, da se s Twitterja umikajo nekateri njegovi največji tekmeci. Za zdaj so oglaševalski umik napovedali pri skupini Volkswagen, General Motorsu in Hondi. Pri Stellantisu, Nissanu in Hyundaiju še ocenjujejo nastali položaj in se bodo za ukrepe odločili nekoliko kasneje.

S Twitterja se (začasno) umikajo vsi največji

"Natančno preučujemo položaj, o prihodnjih korakih pa se bomo odločili glede na potek dogodkov," so zapisali pri Volkswagnu. Enako menijo tudi pri General Motorsu in začasno prekinjajo oglaševanje na Twitterju, "da bi razumeli, v katero smer se platforma obrača ob novem lastništvu. To je običajen potek poslovanja ob večji spremembi na družabnih platformah, zato smo začasno ustavili naše plačano oglaševanje."

Eden redkih večjih avtomobilskih proizvajalcev, ki že pred spremembo lastništva ni oglaševal na Twitterju, je ameriški Ford. Pri Hondi pa so potrdili, da so oglaševali na Twitterju in da ta trenutek tega družabnega omrežja ne vidijo med platformami, na katerih bi radi oglaševali. Med največjimi avtomobilskimi proizvajalci se le pri Toyoti niso odzvali na novinarska vprašanja in se opredelili glede oglaševanja na Twitterju.