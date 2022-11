Elon Musk posvaril zaposlene: Stečaj Twitterja ni izključen

Musk je polovici zaposlenih, ki jih še ni odpustil, v sredo sporočil, da je dela na daljavo konec in da morajo v četrtek vsi priti na delovno mesto, v nasprotnem primeru se lahko poslovijo od službe. V četrtek naj bi imel prvo srečanje z njimi, na katerem jim je predstavil podobo podjetja pod novim režimom.

Brez rasti prihodkov Twitter ne bo preživel recesije

Zaposlenim naj bi dejal, da Twitter brez bistvene rasti prihodkov od naročnin ne bo preživel prihajajoče recesije. Skladno s tem naj bi bil njegov cilj, da polovico prihodkov zabeležijo prav od naročnin za značko z modro kljukico, s katero se izkazuje pristnost računa. Gre za nov sistem preverjanja identitete, za katerega je treba plačati osem dolarjev mesečno.

Velikega zanimanja za to sicer ni, projekt pa se je začel klavrno, saj se je zgodila poplava lažnih računov pod imeni slavnih osebnosti, kot so LeBron James, George Bush mlajši in drugi. Kupci lažnih računov so potem objavljali nesramne tvite ali laži.

Musk naj bi zaposlenim dejal, da je treba nujno zmanjšati število takih lažnih računov, vendar ni jasno, ali jih je dovolj za to nalogo.

Vrata je najprej pokazal najvišjemu vodstvu

Ameriški milijarder je ob prevzemu Twitterja najprej pokazal vrata najvišjemu vodstvu podjetja, ki ga je s tožbo prisililo, da je izpeljal prevzem, od katerega je hotel odstopiti. Nato so po lastni volji odšli tudi nekateri direktorji, med njimi direktor za varnost in integriteto Yoel Roth, direktorica za varnost Lea Kissner, direktor za zasebnost Damien Kieran ter direktorica za skladnost s predpisi Marianne Fogarty.

Odstop zadnje je zaskrbel tudi Zvezno komisijo za trgovino (FTC). Fogarty je skrbela za uresničevanje poravnave tožbe FTC zaradi zlorab zasebnosti uporabnikov. Twitter je maja privolil v plačilo 150 milijonov dolarjev kazni in obljubil, da bo pod nadzorom FTC izboljšal prakso. "FTC z zaskrbljenostjo opazuje dogajanje na Twitterju po Muskovem prevzemu," je sporočil zvezni regulator.