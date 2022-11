Twitter zaprl svoje pisarne

Zaposleni na Twitterju so morali podpisati zaveze, da bodo delali "podaljšane delovnike in da bodo svoje delo opravljali intenzivno".

Twitter je zaposlenim sporočil, da bodo poslovne stavbe podjetja zaprte do ponedeljka, 21. novembra. Razloga za zaprtje niso navedli, so pa dodali, da "vse zaposlene prosijo, da še naprej ravnajo v skladu s politiko podjetja in se vzdržijo razpravljanja o zaupnih informacijah podjetja na družbenih omrežjih, v medijih ali drugje", so zapisali v sporočilu, ki so ga videli tudi novinarji BBC.