Kaj natanko je povzročilo ogromno eksplozijo rakete, še ni znano. Informacij o morebitnih poškodovanih za zdaj ni.

Videoposnetek eksplozije:

Iz podjetja SpaceX so na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, sporočili:

"Vesoljska ladja Starship je med pripravami na deseti preizkusni polet na ploščadi v oporišču Starbase doživela večjo anomalijo. Okoli območja je bila med celotno operacijo vzdrževana varna cona, vsi člani osebja so na varnem in evidentirani. Naša ekipa v oporišču Starbase aktivno sodeluje z lokalnimi oblastmi pri zavarovanju preizkusnega območja in njegove neposredne okolice. Za prebivalce okoliških skupnosti ni nevarnosti, prosimo pa, da se posamezniki ne poskušajo približati območju, dokler potekajo varnostne operacije."

Še en videoposnetek eksplozije rakete Starship 36:

ANOMALY! Just before Ship 36 was set to Static Fire, it blew up at SpaceX Masseys!



