Podjetju Space X znova ni uspelo. Musk: Pospešili bomo.

Največja in najmočnejša nosilna raketa, kar so jih do zdaj izdelali, je uspešno vzletela, vendar je kmalu zatem eksplodirala nosilna raketa. Čeprav je raketa poletela dlje kot v prejšnjih dveh poskusih, je začela puščati in se med letenjem po vesolju nenadzorovano vrteti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kontrolorji misije so nato spustili gorivo, da bi zmanjšali moč pričakovane eksplozije, kamere na krovu pa so se izklopile približno po 45 minutah poleta, ki naj bi trajal 66 minut. Raketa tako ni dosegla predvidenega cilja nad zahodno obalo Avstralije, kjer naj bi razpadla, ampak so njeni deli padli v Indijski ocean.

Starship’s ninth flight test marked a major milestone for reuse with the first flight-proven Super Heavy booster launching from Starbase, and once more returned Starship to space → https://t.co/Gufroc2kUz pic.twitter.com/RNJkj5OobP — SpaceX (@SpaceX) May 28, 2025

Space X: Iz neuspeha se bomo nekaj naučili

SpaceX je na Muskovem družbenem omrežju X objavil, da "se je plovilo hitro in nenačrtovano razstavilo", vendar dodal, da se bodo iz neuspeha nekaj naučili.

Musk je medtem obljubil, da bo pospešil delo, in izstrelitve za naslednje tri poskuse bodo pogostejše - po ena na tri ali štiri tedne.

Raketa, ki je visoka 123 metrov, je zasnovana tako, da bo sčasoma v celoti primerna za večkratno uporabo. Musk jo želi uporabiti za prvi človeški polet na Mars.

Ameriška vesoljska agencija Nasa računa tudi na različico plovila Starship, ki bo služila kot pristajalni modul za posadko misije Artemis 3, s katero naj bi se Američani vrnili na Luno.

SpaceX je do zdaj opravil devet integriranih testnih poletov Starshipa z nosilno raketo Super Heavy.