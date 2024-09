Vodja zasebne misije Polaris Dawn, milijarder Jared Isaacman, in članica odprave Sarah Gillis sta danes izvedla prvi komercialni vesoljski sprehod in tako spisala zgodovino. Vse dosedanje vesoljske sprehode so namreč v okviru vladno financiranih misij izvedli profesionalni astronavti, poročajo tuji mediji.