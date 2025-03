Nad Slovenijo je pravkar nastal nenavaden svetlobni pojav

Pred nekaj minutami se je na nebu pojavil nenavaden svetlobni pojav. Po družbenih omrežjih so zaokrožile številne fotografije, ki so posnete v različnih krajih po Sloveniji. Gre za posledico izpusta goriva iz nedavno izstreljene rakete SpaceX s Floride. SpaceX je namreč svojo raketo Falcon 9 izstrelil v okviru misije za ameriški nacionalni izvidniški urad (NRO). Izstrelitev je potekala iz baze Space Force Base v Kaliforniji. Zadnja taka izstrelitev je bila v soboto in tudi takrat so na nebu zabeležili podobne pojave.