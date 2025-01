Atrakcija na nebu: Muskova raketa poletela in eksplodirala #video

Prebivalci Haitija so v zraku opazili nekaj nenavadnega. Videli so oranžno kroglo, ki je eksplodirala, in na nebu se je zaiskrilo tako, kot smo tega vajeni pri ognjemetu.

Šlo je za raketo Starship podjetja SpaceX, ki je bila v sedmem poskusu na poti v atmosfero, a je le nekaj minut po izstrelitvi eksplodirala. Posnetek neuspelega poskusa izstrelitve rakete v atmosfero je na družbenem omrežju X delil tudi milijarder Elon Musk, lastnik vesoljskega podjetja. "Uspeh ni gotov, a zabava je zagotovljena," je zapisal Musk.

Kot je sporočil tiskovni predstavnik SpaceX Dan Huot, so osem minut po izstrelitvi izgubili nadzor nad raketo Starship, ki je prevažala tovor brez posadke. Razpadla naj bi zaradi anomalije, je še pojasnil Huot.