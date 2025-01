Kot navedbe SEC povzemajo tuje tiskovne agencije, je Elon Musk s kupovanjem Twitterjevih delnic začel v začetku leta 2022, do sredine marca pa je njegovo lastništvo preseglo mejo petih odstotkov. "Agenciji ni pravočasno predložil poročila o dejanskem lastništvu, ki bi razkrilo njegovo pridobitev več kot petih odstotkov navadnih delnic družbe Twitter, kar je v nasprotju z zveznimi zakoni o vrednostnih papirjih," je agencija navedla v tožbi.

Po oceni komisije je ta poteza Musku omogočila, da je delnice še naprej kupoval po "umetno nizkih cenah" in posledično zanje v tem obdobju plačal 150 milijonov dolarjev (okoli 145 milijonov evrov) premalo. V tožbi tako SEC od Muska zahteva, da ta znesek vrne, obenem pa mu nalaga plačilo dodatne kazni.

Gonja komisije proti Musku?

Njegov odvetnik Alex Spiro je v današnjem odzivu na tožbo za finančni medij Bloomberg dejal, da milijarder ni storil nič slabega ter da vložitev tožbe predstavlja vrhunec "večletne gonje komisije proti Musku".

Po poročanju tujih agencij ni jasno, ali bo SEC pri tožbi proti Musku, ki velja za tesnega zaupnika novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, vztrajal tudi po njegovem prevzemu predsedniške funkcije. Z zamenjavo administracije se namreč obeta tudi sprememba v vodstvu SEC, saj je trenutni predsednik komisije Gary Gensler napovedal odstop s položaja.

Za Twitter odštel 44 milijard dolarjev

Musk je družbeno omrežje Twitter kupil oktobra 2022 za 44 milijard dolarjev (okoli 43 milijard evrov), nato pa spletno platformo kmalu preimenoval v X. Muskovo vodenje spletnega omrežja so od tedaj zaznamovale številne polemike in pravni postopki s strani vlagateljev, nekdanjih zaposlenih in podjetij, ki so imela s Twitterjem sklenjene pogodbe.

Tožbo zoper Muska so vložili tudi nekdanji delničarji Twitterja. V njej mu podobno kot SEC očitajo, da je svoj petodstotni delež v podjetju razkril prepozno oz. po roku, ki ga je določila komisija.