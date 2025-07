"Uničil bom Elona Muska"

Steve Bannon in Elon Musk sta se javno udarila že pred meseci, ker je Musk podprl vizumski sistem H1B, ki ameriškim delodajalcem omogoča zaposlovanje tujih državljanov v nekaterih poklicih. Takrat je Donald Trump podprl Muska.

Toda Trump in Musk sta se pozneje hudo sporekla zaradi Trumpove davčne zakonodaje. Musk zdaj napoveduje ustanovitev nove stranke z imenom, Trumpa pa je celo obtožil, da ne dovoli objave razvpitih Epsteinovih dosjejev, ker je omenjen v njih.

Bannon je Muska, ki je po rodu iz Južne Afrike, nedavno označil za nezakonitega priseljenca, ki bi ga morali deportirati. Prav tako je pozval Trumpa, naj razišče Muskovo domnevno uživanje drog.

Še dlje je šel Bannon na letošnjem srečanju Turning Point USA, ki ga organizirajo mladi republikanci. "Moje življenjsko poslanstvo je popolno uničenje Elona Muska. Je eden od najzlobnejših ljudi, ki so kadarkoli hodili po Zemlji. /…/ Trump ga je pripeljal v krog svoje družine. /…/ Ko Musk ni dobil davčnih olajšav za okoljevarstvo, je začel govoriti, da je Trump v Epsteinovih dosjejih. Takšen človek je. Blatil bo Trumpa, blatil bo mene, blatil bo vsakega, ki mu bo stopil na pot. Bil sem proti njemu že, ko so se mu vsi prilizovali. Musk ni samo prevarant, ampak je tudi popolno zlo," je še dejal Bannon in ponovil svoje stališče, da je Musk nezakoniti priseljenec v ZDA in bi ga morali takoj izgnati v Južno Afriko.

Elon, did you see this. At a Turning Point event Steve Bannon declared his number one mission is to destroy you and your companies. This guy has gone off the rails. Trump needs to talk to Bannon and his clique, and tell them to knock it off. pic.twitter.com/zArRiiL3UD