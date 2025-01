Konec je. Kdo bo prišel po Trumpu?

"Moj trebuh je v ZDA, toda moje srce je v Mehiki." Tako naj bi mehiški priseljenci v Teksasu govorili neki Teksašanki, eni od prvih Trumpovih podpornic, potem ko je ta julija 2015 napovedal kandidaturo za republikanskega predsednika ZDA. Trumpova protimehiška retorika je bil glavni razlog, da se je navdušila nad njim.

Takrat je Donald Trump, newyorški nepremičninski magnat in resničnosti zvezdnik, napovedoval gradnjo zidu na meji z Mehiko, ki ga bo plačala ameriška južna soseda, in množično deportacijo več milijonov nezakonitih priseljencev. S temi obljubami je tudi zmagal novembra 2016, toda po volitvah jih ni uresničil. Zid na meji z Mehiko je bil zgolj Trumpov grad v oblakih.

Pred predsedniškimi volitvami leta 2020 že ni nastopil s tako izrazito protipriseljensko retoriko. Še več, začel je tudi nagovarjati priseljence. Toda protipriseljenske retorike se je spet oprijel po porazu na volitvah. Protipriseljenska retorika (spet napovedi množičnih izgonov nezakonitih priseljencev) je bila ena od glavnih, če ne glavna taktika, s katero je Trump zmagal na volitvah leta 2024.

A za razliko od kampanje pred volitvami leta 2016 tokrat ni napadal latinskoameriških priseljencev oziroma Mehičanov, glasove je nabiral predvsem z napadi na zakonito priseljene Haitijce, ki so jim na spletu lažno očitali, da jedo mačke in pse, ki jih kradejo domačinom. Ta preusmeritev osti napadov je tudi eden od razlogov, da je za Trumpa glasovalo tudi veliko volivcev latinskoameriškega rodu.

Trumpova protipriseljenska retorika je seveda zgolj premetena politična igra, s katero je med drugim v republikanski tabor privabil del nekdanjih demokratskih volivcev. Trump seveda ni ksenofob, sicer dve od njegovih treh žena ne bili priseljenki. Celo priseljenke iz dela Evrope, ki je v očeh Američanov del vzhodne Evrope: Čehinja Ivana Zelničkova in Slovenka Melanija Knavs (pozneje Melania Knauss).

Trumpova najstarejša hčerka Ivana, ta je poročena z Jaredom Kushnerjem, ki je judovskega rodu, ima celo češko ime. Njegova druga hčerka, Tiffany, pa je poročena z Michaelom Boulosom, ki je po očetu libanonskega porekla. Zelo kozmopolitsko omrežje torej. Podobno je tudi s Trumpovim podpredsednikom J.D. Vanceom, čigar žena Uša Čilikuri je hčerka indijskih priseljencev.

Tako je nastal paradoks, da so za Trumpa volili hkrati volivci latinskoameriškega porekla (njihovo število v ZDA postopoma narašča) kot belopolti volivci nelatinskoameriškega porekla, ki so prepričani, da je v ZDA preveč priseljencev iz Latinske Amerike. Koliko časa bo še torej zdržala ta Trumpova protislovna volilna koalicija?

Tudi obljube o množičnem izgonu nezakonitih priseljencev so Donaldu Trumpu pomagale priti v Belo hišo. Vprašanje pa je, ali bo te obljube izpolnil ali pa bo razočaral svoje najbolj goreče podpornike. Foto: Guliverimage

Pri Trumpu gre seveda za vlečenje volivcev za nos. Glede na to, da se Trump leta 2028, ko bo star že 82 let, ne bo več mogel potegovati za nov predsedniški mandat (ameriška ustava dovoljuje samo dva predsedniška mandata), je vprašanje, koliko močno se bo v prihodnosti sploh še oprijemal protipriseljenske retorike. Volivcev, ki so zelo protipriseljensko usmerjeni, ne potrebuje več.

Tako ne preseneča, da se je Trump v sporu med protipriseljenskimi pripadniki gibanja Maga in najbogatejšim človekom na svetu Elonom Muskom glede vizumskega sistema H1B postavil na stran drugega.

Za vizumski sistem H1B, ki ameriškim delodajalcem omogoča zaposlovanje tujcev za nekatere poklice, je tudi Trump v preteklosti trdil, da odžira delo Američanom (podobno je trdil J. D. Vance), zdaj pa ga podpira in celo prostodušno prizna, da ima v svojih podjetjih zaposlene tujce, ki imajo vizum H1B.

Vprašanje je tudi, ali bo Trump po 20. januarju uresničil svoje napovedi o množični deportaciji nezakonitih priseljencev. Ne pozabimo, vsak dvajseti zaposleni v ZDA je nezakoniti priseljenec, vsi priseljenci pa predstavljajo petino delovne sile v ZDA.

Razočana Laura Loomer proti Elonu Musku in tehnološkim milijarderjem:

I didn’t realize that when I was traveling the country working 20 hours a day to help Trump get elected that I would be getting a co-presidency with tech billionaires who have so much disdain for the MAGA base.



Sad to see so many who fought for him get unverified. Disappointed.