Milijarder Elon Musk je danes nemškega predsednika Frank-Walterja Steinmeierja označil za protidemokratičnega tirana, potem ko je ta kritiziral njegove izraze podpore skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo (AfD) pred februarskimi volitvami. Po besedah kanclerja Olafa Scholza bodo o Nemčiji odločali volivci in ne lastniki družbenih omrežij. Musk si je na družbenem omrežju X, katerega lastnik je, danes sicer spremenil ime. Po novem je Kekius Maximus.

"Steinmeier je protidemokratični tiran! Sram naj ga bo," je na omrežju X, katerega lastnik je, zapisal Musk, sicer tesni sodelavec novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Komentar Elona Muska na družbenem omrežju X. Foto: Posnetek zaslona

Musk se je z zgornjim komentarjem odzval na objavo uporabnice z imenom Naomi Seibt, ki se je spraševala, ali bo nemški predsednik zaradi potencialnega vpliva, ki naj bi ga na volitve v Nemčiji imelo družbeno omrežje X, razveljavil parlamentarne volitve, ki bodo 23. februarja.

Nemški predsednik je namreč posebej omenil Muskovo omrežje X, na katerem je tehnološki mogotec v preteklosti izrazil podporo skrajno desni AfD, rekoč, da lahko samo ta stranka reši Nemčijo.

Musk Nemce poziva, naj podprejo AfD

Stališče je ponovil v mnenjskem članku za nemški konservativni časnik Die Welt, objavljenem konec minulega tedna, kjer je AfD opisal kot "zadnjo iskro upanja za to državo" in pozval Nemce, naj stranko na volitvah podprejo.

Foto: Posnetek zaslona

Elon Musk si je na družbenem omrežju X, kjer ima med vsemi uporabniki daleč največ sledilcev, danes spremenil ime in fotografijo profila. Po novem je Kekius Maximus, kar je referenca na internetni slengovski izraz "kek", ki se pogosto uporablja v šaljivem kontekstu.

"O Nemčiji odločajo Nemci"

Tako v nemških vladnih krogih kot v največji opozicijski stranki krščanskih demokratov (CDU) so Muskove izjave označili za poskus vplivanja na prihajajoče volitve. Do njih je v vnaprej posneti novoletni poslanici kritičen tudi kancler Olaf Scholz, ki ga je Musk po novembrskem razpadu njegove vlade označil za bedaka in napovedal, da bo naslednje volitve izgubil.

Kancler je v govoru, ki ga bodo predvajali drevi, brez neposredne omembe Muska državljanom sporočil, da o tem, kaj se bo zgodilo v Nemčiji, odločajo oni in ne lastniki družbenih omrežij.

"Moč prihaja iz solidarnosti. In mi smo država, ki drži skupaj," v poslanici še pove Scholz in se med drugim zahvali vsem pristojnim službam, ki so posredovale po nedavnem smrtonosnem napadu na božičnem sejmu v Magdeburgu.