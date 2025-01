Branko Grims bi rad poslušal Elona Muska

Podpisniki, ki v veliki večini prihajajo iz desno populističnih in evroskeptičnih poslanskih skupin (Domoljubi Evrope, Evropa suverenih narodov in Skupina Evropskih konservativcev in reformistov), povabilo Elonu Musku utemeljujejo s tem, da bi lahko kot pionir digitalne revolucije, inovator in vizionar s svojim nastopom pomagal Evropi, da bi spet postala prostor ustvarjalnosti in tehnološkega napredka.

Med podpisniki razen slovenskega evroposlanca Branka Grimsa ni evroposlancev iz vrst največje skupine v Evropskem parlamentu – Evropske ljudske stranke (EPP). To verjetno ni presenečenje, saj ima v tej skupini pomembno vlogo CDU/CSU, ki jo 23. februarja čakajo nemške zvezne volitve, Musk pa je pred volitvami javno podprl njeno tekmico AfD.

40 Members of the European Parliament have signed a letter requesting EU President invites Elon Musk to speak at the Plenary.



The Parliamentarians want to discuss freedom of speech, conservative values and technological success, and have the goal of Making Europe Great Again! pic.twitter.com/hKKa9cKnoY