Elon in Alice: izgubljena v vesolju in v iskanju Boga

Multimilijader Elon Musk in kanclerska kandidatka AfD Alice Weidel sta imela danes na družbenem omrežju X dobro uro dolg pogovor, ki sta ga začela z grajo nemške energetske in priseljenske politike, končala pa z odpravami na Mars in s filozofsko razpravo, ali Bog obstaja.

Multimilijarder Elon Musk skuša pred nemškimi zveznimi volitvami čim bolj pomagati stranki AfD. V sklopu tega se je danes zvečer na svojem družbenem omrežju X dobro uro pogovarjal s sovoditeljico AfD Alice Weidel. Pogovor, ki ga je v živo poslušalo do največ nekaj več kot dvesto tisoč ljudi, ni prinesel kakšnih odmevnih izjav.

"Angela Merkel je bila prva kanclerka Zelenih, ki je uničila Nemčijo"

Alice Weidel, ki jo je Elon Musk na začetku predstavil kot najbolj priljubljeno kandidatko pred nemškimi zveznimi volitvami, ki bodo 23. februarja letos, je najprej svojo ost kritike usmerila v nekdanjo nemško krščanskodemokratsko kanclerko Angelo Merkel.

Opisala jo je kot prvo kanclerko Zelenih, ki je uničila Nemčijo s svojo politiko odprtih vrat za nezakonite priseljence in s svojo politiko zapiranja jedrskih elektrarn.

Za obstoj jedrskih elektrarn v Nemčiji

"Smo edina industrijska država, ki je ukinila jedrske energije. Samo z vetrom in soncem ni mogoče voditi energetske politike," je dejala. Musk je dodal, da je sam velik zagovornik sončne energije, da pa so potrebni še drugi energetski viri, ker ni veliko sonca med nemško zimo. Bil je kritičen do tega, da je Nemčija zaprla jedrske elektrarne (za to se je Angela Merkel odločila leta 2011, po jedrski nesreči v Fukušimi na Japonskem, op. p.).

Alice Weidel je pogovor z Muskom začela z grajo nekdanje nemške kanclerke Angele Merkel, ki je Nemčiji vladala med letoma 2005 in 2021. Očita ji, da je proti volji Nemcev leta 2015 dovolila prihod nezakonitih priseljencev in da je uvedla zgrešeno energetsko politiko z zapiranjem jedrskih elektrarn. Čeprav je Angela Merkel prihajala iz vrst CDU, jo ima Alice Weidel za prvo nemško kanclerko Zelenih. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Sovodja AfD je Musku pritrdila, da so v njeni stranki za raznolike energetske vire. Kot je poudarila, nemška industrija upada zaradi predrage energije. Znova bi morali odpreti jedrske elektrarne, tudi zato, ker nimajo velikega ogljičnega odtisa.

"Nemčija je disfunkcionalna država, ki ima visoke davke"

Grajala je tudi odločitev nemške vlade, da ukine delovanje zadnjih nemških jedrskih elektrarn ravno v času, ko je bila pretrgana dobava poceni ruskega plina zaradi vojne v Ukrajini. "Moraš biti zelo neumen ali sovražiti svojo državo, da storiš to," je prepričana.

"Imamo tudi najvišje davke med državami OECD. Nemec pol leta dela za disfunkcionalno državo," je dejala Alice Weidel. Po njenem mnenju nemška ne zagotavlja varnost, ker je veliko kriminala, prav tako ne zagotavlja izobraževanja, ampak se v šolah samo širi socialistična ideologija. Trdi, da mladi volivci volijo AfD, ker želijo vrnitev pravega izobraževalnega sistema.

"Nismo skrajneži, smo konservativno-libertarna stranka"

"Torej ste v AfD za senzibilno energetsko in senzibilno priseljensko politiko?" je kanclersko kandidatko AfD vprašal Musk, ki se je s tem strinjala. "Smo konservativna-libertarna stranka, glavni mediji pa nas označujejo za skrajneže. Smo tudi za debirokratizacijo v Nemčiji, da bi podjetja lažje poslovala," je dejala.

Alice Weidel trdi, da AfD ni skrajna stranka, ampak konservativno-libertarna. Fotografija je bila posneta med njenim pogovorom z Muskom. Foto: Guliverimage

Kot pravi, v Nemčiji zapravljajo javni denar za priseljence. "Šestdeset odstotkov nezakonitih priseljencev odvrže potne liste, da ne morejo biti deportirani nazaj v matične države. Gre za priseljevanje v nemški socialni sistem," je dejala.

Musk Nemcem: Volite AfD, ker lahko le ta reši Nemčijo

Musk je nato pozval nemške volivce, naj volijo za AfD. "To je razumna odločitev. Alice Weidel je razumen človek. Ni predlagala nič šokantnega, le zdravorazumska je. Le AfD lahko reši Nemčijo, drugače bodo stvari v Nemčiji postale še slabše," je še dejal. Podoben poziv je Musk konec lanskega decembra že objavil na omrežju X in v mnenjskem članku za nemški medij Welt.

Naslednja tema, ki sta jo načela, je bil svobodni govor. "Svobodni govor je hrbtenica demokracije. Tisti, ki skušajo uničiti svobodo govoro, so negativci," je dejal Musk.

"Hitler je bil komunist"

Alice Weidel je nato dejala, da je Adolf Hitler, ko je prišel na oblast, najprej uničil svobodo govora. Ob tem je Musk spomnil, da mediji AfD označujejo kot skrajno desno stranko in jo primerjajo z nacisti.

Elon Musk je v pogovoru s sovodjo AfD spet javno pozval nemške volivce, naj volijo za AfD. Foto: Reuters

Sovodja AfD je nato dejala, da Hitler ni bil desničar, ampak komunist in socialist, ki je uvedel visoke davke in podržavil gospodarstvo (v resnici Hitler ni bil socialist in levičar, tudi ni podržavil podjetij, prav nasprotno, imel je podporo močnih industrialcev, op. p.).

"AfD je popolno nasprotje (nacistov, op. p.), smo konservativna in libertarna stranka. Hitler je bil antisemitski socialist. Želimo osvobodit ljudi od države. Želim minimalno državo," trdi Alice Weidel.

Brez rešitve vojne v Ukrajini

Nato sta načela vojno v Ukrajini. Musk je prepričan, da bo Donald Trump hitro rešil konflikt, ni pa podrobno pojasnil, kako bo to storil. Sovodja AfD pa je opozorila, da lahko konflikt v Ukrajini eskalira v jedrski spopad.

Brez rešitve vojne na Bližnjem vzhodu

Nato jo je Musk vprašal o vojni na Bližnjem vzhodu, kjer pa Alice Weidel ni imela nobenih rešitev, kar je tudi jasno povedala. "Bolj ko berem o Bližnjem vzhodu, bolj ugotavljam, kako je stanje zapleteno," je dejala. Ob tem je tudi grajala napake izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Na jasno postavljeno Muskovo vprašanje, ali podpira obstoj Izraela, pa je odgovorila: "Seveda, zagotovo. Podpreti je treba obstoj Izraela. AfD je edini zaščitnik Judov, ki živijo v Nemčiji."

Musk je nato, tudi v povezavi z vojno na Bližnjem vzhodu, govoril o tem, kako je bil versajski sporazum po koncu prve svetovne vojne krivičen do Nemčije ter je tlakoval pot Hitlerju in drugi svetovni vojni. Po drugi svetovni vojni so se ZDA izognile tej napaki ter obnovile Nemčijo in Japonske, ki sta zdaj ameriški zaveznici. Je tudi proti načelu oko za oko, ker na koncu takšne politike vsi oslepimo.

Muskova odprava na Mars

Ko se je zdelo, da bo pogovora konec, pa je Alie Weidel Muska vprašala, zakaj je obljudenje Marsa njegov glavni cilj in kdaj bo na Mars poletela prva človeška odprava. Musk je odgovoril, da bo prva odprava brez človeške posadke na Mars poslana čez dve leti (ta planet Sonce obkroži na vsake dve leti).

Ko je govoril o Marsu in prihodnji človeški civilizaciji na njem, je dejal, da bo človeška civilizacija na Marsu morda v prihodnosti rešila človeško civilizacijo na Zemlji, podobno kot so ZDA rešile Evropo.

Razprava o obstoju Boga

"Ali verjameš v Boga?" je Elona nato vprašala Alice. V kar dolgi filozofski razpravi je Musk dejal, da skuša predvsem razumeti vesolje in da je odprt do ideje Boga. "Jaz sme še vedno v iskanju glede vprašanja obstoja Boga. Morda sem agnostik," je dejala sovodja AfD.