Bo ta mož kos Vladimirju Putinu?

V Nemčiji bodo po razpadu tristrankarske koalicije in neizglasovani zaupnici nemškemu kanclerju Olafu Scholzu najverjetneje 23. februarja prihodnje leto odšli na volišča. Javnomnenjske ankete napovedujejo zmago opozicijski CDU/CSU. Dobila naj bi okoli 31 odstotkov glasov.

Bo Nemčijo prvič vodila črno-zelena koalicija?

Krščanski uniji CDU/CSU sledi desno populistična in protimigrantska AfD (med 18 in 20 odstotki). Podpora trenutno vladajoči SPD se giblje okoli 17 odstotkov. Na četrtem mestu so Zeleni (med 11 in 13 odstotki). Po nekaterih anketah je levo populistično Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW) zanesljivo v novem sklicu bundestaga (osem odstotkov podpore), po drugih pa pod petodstotnim volilnim pragom (štirje odstotki podpore).

Na robu petodstotnega parlamentarnega praga se giblje liberalna FDP, medtem ko ima Levica od tri- do štiriodstotno podporo. Če bodo CDU/CSU in Zeleni skupaj dobili več kot polovico sedežev, bo Nemčija verjetno prvič dobila črno-zeleno koalicijo pod vodstvom Friedricha Merza. V nasprotnem primeru bo sklepanje nove tristranske koalicije verjetno težavnejše.

Popolno nasprotje Angele Merkel

Vsekakor pa trenutne ankete še daleč največ možnosti za prevzem kanclerskega položaja dajejo 69-letnemu Merzu. Ta velja za predstavnika konservativnega krila CDU (ta v nemškem zveznem parlamentu skupaj z bavarsko CSU sestavlja skupno poslansko skupino CDU/CSU).

Friedrich Merz je skoraj popolno nasprotje Angele Merkel. V začetku stoletja sta se spopadla za prevlado v CDU, a je Merz boj izgubil. Odšel je iz politike v gospodarstvo in postal milijonar. Po slovesu Angele Merkel se je znova vrnil v politiko. Foto: Guliverimage

Merz je katolik in prihaja iz Sauerlanda, podeželske in turistično močne pokrajine v najštevilnejši nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija. Že več kot 40 let je vzorni mož, oče in dedek, ki še vedno živi v rojstnem kraju Brilon. Njegov profil skorajda ne bi mogel biti večji kontrast od profila Angele Merkel, dvakrat poročene protestantke brez otrok, ki je odraščala v komunistični Vzhodni Nemčiji, piše britanski medij Guardian.

Sloves večnega osmoljenca

Dolga leta je veljal za večnega političnega osmoljenca. Na začetku 20. stoletja je Merz z Angelo Merkel bil politični boj za prevlado v CDU. Ko je leta 2000 Angela Merkel postala predsednica CDU, je Merz postal vodja poslanske skupine CDU/CSU in s tem vodja opozicije v bundestagu. A nova predsednica CDU je postopoma vse bolj izrinjala Merza.

Leta 2002 je Merz moral Angeli Merkel prepustiti vodenje poslanske skupine, leta 2004 je odstopil kot namestnik vodje poslanske skupine, na volitvah leta 2009 pa ni več kandidiral za poslanca. Po odhodu iz politike je zajadral v gospodarstvo. Kot pravnik je sodeloval s številnimi najpomembnejšimi nemškimi podjetji in bil član številnih nadzornih odborov. Tudi finančno je bil uspešen, saj je postal milijonar.

V tretje gre rado: Merz prevzame vodenje CDU

Ko je leta 2018 Angela Merkel napovedala, da ne bo več kandidirala za predsednico CDU, se je Merz vrnil v politiko. A vrnitev ni bila preveč blesteča, ker ga je v boju za vrh stranke premagala Annegret Kramp-Karrenbauer (v nemških medijih bolj znana po kraticah AKK).Ta velja za družbeno konservativno (tako kot Merz), a levo usmerjeno glede ekonomske politike.

Od spomladi 2022 se je začel upad podpore vladi Olafa Scholza, CDU/CSU pa je postal spet najbolj priljubljena stranka v Nemčiji. Dvig CDU/CSU ni samo posledica Merzevega vodenja CDU, ampak tudi nezadovoljstva Nemcev zaradi inflacije in energetske krize. Foto: Guliverimage

AKK je na vrhu CDU kmalu obupala, o njenem odhodu se je začelo šušljati po evropskih volitvah leta 2019, ko se CDU ni preveč dobro odrezala. Februarja 2020 je napovedala odstop z vrha stranke. V boj za vrh stranke se je pognal znova, a je tudi tokrat ostal praznih rok. Januarja 2021 ga je premagal Armin Laschet, še en krščanski demokrat, ki velja za t. i. merkeljanca.

A kdor čaka, dočaka. Po porazu CDU/CSU na nemških zveznih volitvah septembra 2021 je položaj vodje CDU znova ostal prazen. Tokrat je Merzu, ki je obljubljal prelom s politiko Angele Merkel, le uspelo. Na volitvah decembra je okoli 400 tisoč članov zaradi pandemije lahko volilo le po spletu ali navadni pošti, Merz pa je dobil več kot 60 odstotkov glasov.

Po izbruhu vojne v Ukrajini padec podpore nemški vladi

CDU kljub menjavi v vrhu na nemških deželnih volitvah ni šlo preveč dobro od rok. Marca 2022 so na deželnih volitvah v Posarju doživeli hud poraz. Toda v poznejših mesecih je prišlo do preobrata. CDU je zmagala v Schleswig-Holsteinu in Severnem Porenju-Vestfaliji.

Nemčijo, ki je bila gospodarsko zelo odvisna od ruskega plina, je prizadelo poslabšanje odnosov med Zahodom in Rusijo po ruskem napadu na Ukrajino februarja 2022. Nemčija je bila tako kot druge države pod udarom inflacije in višjih cen energije. Z zagovarjanjem proruske politike sta nabirala glasove AfD (njen dvig se je začel spomladi in poleti 2022) in BSW. Podpora vladajoči koaliciji med SPD, Zelenimi in liberalci je upadla.

Merz izkoristi težave vladnih strank

Javnomnenjske ankete so po aprilu 2022 nakazovale upad podpore SPD in prvo mesto CDU/CSU. Po pomladi 2022 CDU/CSU ni več izgubila prvega mesta v anketah. Vzpon CDU/CSU tako verjetno ni zgolj zasluga Merza, ampak tudi velikih težav SPD in koalicije po izbruhu vojne v Ukrajini in gospodarskih težavah Nemčije. Upad podpore od poletja 2022 doživljajo tudi Zeleni. V zadnjih mesecih je v velikih težavah tudi nemški gospodarski paradni konj – nemška avtomobilska industrija.

Friedrich Merz velja za velikega zagovornika nemške pomoči Ukrajini. Obljublja tudi, da bo Ukrajini dal nemške manevrirne izstrelke taurus. Foto: Guliverimage

Merz, ki je v dogovoru z vodjem CSU Markusom Söderjem septembra letos postal kanclerski kandidat CDU/CSU, volivcem obljublja znižanje davkov za podjetja in zmanjšanje socialnih podpor. Opozicija mu očita, da so njegove obljube nerealne. Merz je tudi veliki zagovornik t. i. dolžniške zavore oziroma fiskalnega pravila (prav ta zavora je razlog za razpad nemške vladajoče koalicije), torej nasprotuje prevelikemu zadolževanju države. Vprašanje pa je, ali se bo na oblasti lahko držal svojih obljub glede zadolževanja.

Zagovornik Ukrajine in vrnitve sirskih beguncev

Merz je odločen zagovornik Ukrajine. V nasprotju s Scholzem zagovarja tudi ukrajinske napade na vojaške cilje na ozemlju Rusije. Napoveduje tudi, da bo Ukrajini po prevzemu oblasti poslal manevrirne izstrelke taurus. Scholz temu nasprotuje.

Da bi pridobil nekdanje volivce CDU/CSU, ki zdaj podpirajo AfD, Merz obljublja, da se ne bo več ponovila migrantska kriza iz 2015, ko je Angela Merkel odprla nemška vrata za številne begunce in migrante. Po padcu Bašarja al Asada z oblasti Merz tudi zagovarja vrnitev sirskih beguncev v domovino.