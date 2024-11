V Nemčiji je za politični pretres poskrbela objava spornega dokumenta, ki vsebuje strategijo liberalcev (FDP) za izstop iz vladajoče koalicije. Ta je po sporu med kanclerjem Olafom Scholzem in finančnim ministrom Christianom Lindnerjem iz FDP razpadla v začetku meseca.

O domnevnih pripravah liberalcev za izstop iz vladajoče koalicije, v kateri so bili poleg njih še socialdemokrati (SPD) in Zeleni, je že pred dvema tednoma pisalo več nemških medijev. V četrtek je nato stranka sama – po lastnih trditvah z namenom transparentnosti – objavila dokument, ki na osmih straneh izrisuje načrt za odhod iz vlade in s tem povezane dogodke.

Dokument, ki se ga je v medijih zaradi referenc v besedilu prijel kar vzdevek Dokument dan D, dogajanje razdeljuje na štiri faze. Kot idealno obdobje za izstop iz koalicije opredeljuje teden med 4. in 10. novembrom, izhaja iz vsebine, ki jo povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Scholz je Lindnerja po sporu glede proračuna odstavil 6. novembra, temu pa sta sledila razpad vlade in začetek procesa razpisa predčasnih volitev, ki naj bi bile februarja. Vse od tedaj sicer krožijo ugibanja, ali je šlo dejansko le za neke vrste predstavo in ali je katera od strani že dlje časa načrtovala konec koalicije.

Vodilni predstavniki liberalcev so po objavi dokumenta zatrjevali, da so ga sestavili zaposleni v stranki, vodstvo pa z njim naj ne bi bilo seznanjeno. Vseeno sta danes odstop s položajev ločeno naznanila generalni sekretar Bijan Djir-Sarai in direktor stranke Carsten Reymann.

Bijan Djir-Sarai po odstopni izjavi Foto: Reuters

Djir-Sarai je predhodno zanikal, da bi stranka glede razpada koalicije uporabljala izraz dan D. Danes je na manj kot minuto trajajoči novinarski konferenci zatrdil, da ni vedel za obstoj dokumenta, da pa je javnosti vendarle nevede posredoval napačne informacije. Opravičil se je in dejal, da želi z odstopom ubraniti stranko pred škodo.

Generalni sekretar SPD Matthias Miersch je FDP v odzivu že v četrtek očital, da so večkrat prevarali javnost, in terjal opravičilo Lindnerja.