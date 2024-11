Nemški kancler Olaf Scholz je danes v bundestagu zagovarjal svojo odločitev o razrešitvi finančnega ministra Christiana Lindnerja, kar je pripeljalo do razpada vladne koalicije. V svojem govoru je poudaril tudi pomen čezatlantskega sodelovanja po izvolitvi Donalda Trumpa in se zavzel za nadaljnjo podporo Ukrajini.

Scholz, ki je skoraj teden dni po razpadu koalicije socialdemokratov (SPD), Zelenih in liberalcev (FDP) danes nagovoril poslance bundestaga, je zagovarjal razrešitev liberalnega finančnega ministra Christiana Lindnerja. "Ta odločitev je bila pravilna in je bila neizogibna," je dejal.

Scholz je pri tem pozdravil dogovor o datumu predčasnih volitev 23. februarja, ki so ga dosegle glavne politične stranke v državi. Kot je dejal, je "zelo vesel in hvaležen za to".

Kancler je tudi potrdil, da bo 11. decembra vložil predlog za glasovanje o zaupnici, kar bo omogočilo, da bo glasovanje v bundestagu 16. decembra.

To je nujen korak, ki predsedniku Frank-Walterju Steinmeierju omogoča, da uradno razpusti parlament in razpiše nove volitve.

Pozval še k sprejemu zakonov

Scholz je pri tem največjo opozicijsko stranko krščanskih demokratov (CDU) pozval, naj še pred razpustitvijo bundestaga skupaj sprejmejo pomembne zakone. "Delujmo skupaj tam, kjer se strinjamo. To bi bilo dobro za našo državo," je dejal.

Konkretno je Scholz omenil predloge glede dohodnine, vladno pobudo za večjo gospodarsko rast, pa tudi spremembo ustave, da bi zvezni ustavni zakon postal odpornejši na morebitne politične vplive, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sodelovanje z ZDA in podpora Ukrajini

Scholz še meni, da je sodelovanje z ZDA nujno tudi po izvolitvi Donalda Trumpa. Kot je dejal, se je prejšnji teden pogovarjal s Trumpom, pogovor pa označil za dobrega in kot pomemben znak za pozitivno čezatlantsko sodelovanje. "Zagotoviti moramo, da se ti odnosi še naprej dobro razvijajo ne glede na to, kdo je v vladi," je dodal.

Ukrajina se bo lahko še naprej zanašala na podporo Nemčije, ki države ne bo pustila same v boju proti ruski agresiji, je povedal Scholz. Ukrajina "lahko računa na našo državo in našo solidarnost", je dejal. Pri tem je ponovil nasprotovanje dobavi nemških raket dolgega dosega taurus Kijevu, saj da nasprotuje zamisli o napadih globoko v rusko ozemlje z nemškim orožjem.

Nemčija se je znašla v politični krizi, potem ko je sredi prejšnjega tedna razpadla tristrankarska vladna koalicija. Po obdobju razhajanj v stališčih predvsem glede proračuna in financ je Scholz namreč razrešil finančnega ministra in vodjo FDP Lindnerja, sledil je odstop večine liberalnih ministrov.