Predčasne volitve v Nemčiji bodo morda potekale prej, kot je bilo sprva načrtovano. Vse glasnejši so namreč pozivi kanclerju Olafu Scholzu, naj gre po zaupnico v parlament pred koncem leta. Ta je v nedeljo povedal, da zanj ne predstavlja nobenega problema, če gre na glasovanje o zaupnici že pred božičem in ne januarja, kot je sprva napovedal.

Nemčija se je znašla v politični krizi, potem ko je prejšnji teden razpadla vladna koalicija SPD, Zelenih in liberalcev (FDP). Po težkem obdobju razhajanj v stališčih predvsem glede proračuna in financ je nemški kancler Olaf Scholz razrešil finančnega ministra in vodjo FDP Christiana Lindnerja, sledil je odstop večine liberalnih ministrov.

Predčasne volitve v Nemčiji so po razpadu vladne koalicije torej neizbežne. Za začetek postopka mora kancler Olaf Scholz najprej po zaupnico v parlament, kjer je po pričakovanjih ne bo dobil. Sprva je Scholz načrtoval glasovanje o zaupnici 15. januarja, vse glasnejši pa so pozivi, naj se to zgodi že prej.

"Če se bodo vsi strinjali, mi ne bo predstavljalo nobenega problema, če grem že pred božičem po zaupnico," je v nedeljo v pogovoru na televiziji ARD dejal Scholz in zanikal, da se ne želi odpovedati oblasti.

Scholz iz vrst socialdemokratov (SPD) je še poudaril, da je predpogoj za glasovanje o zaupnici pred koncem leta, da se o tem strinjajo "tako vladni poslanci kot opozicija, zlasti demokratične stranke".

Dejal je tudi, da ima njegova SPD "dobre možnosti" za zmago na volitvah.

Merz bi glasovanje o zaupnici imel že ta teden, vodja zvezne volilne komisije izpostavlja logistične izzive

Vodja opozicijskih krščanskih demokratov (CDU) Friedrich Merz je v minulem tednu večkrat pozval k čimprejšnjim predčasnim volitvam. Kot morebitni prvi termin za glasovanje o zaupnici pa je predlagal že sredo, ko bo Scholz v bundestagu predstavljal delo vlade, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V nemškem parlamentu bodo sicer v torek na pristojnem odboru razpravljali o morebitnih najboljših terminih za predčasne volitve s predstavniki državne volilne komisije z vidika praktičnosti organizacije, poroča dpa.

Že danes pa se nameravajo o pripravah na predčasne parlamentarne volitve posvetovati predstavniki zvezne in deželnih volilnih komisij. Vodja zvezne volilne komisije Ruth Brand je sicer posvarila pred prehitrim razpisom volitev, saj se soočajo z logističnimi izzivi, med njimi pomanjkanjem papirja za glasovnice.