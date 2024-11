Izredno stanje v Nemčiji: odhajajo vsi po vrsti

Vsi ministri nemških liberalcev (FDP) zapuščajo vladno koalicijo, je v sredo zvečer naznanil vodja poslanske skupine stranke v bundestagu Christian Dürr. Stranka je odločitev sprejela po tem, ko je kancler Olaf Scholz po več tednih sporov glede gospodarskih reform in proračuna razrešil finančnega ministra Christiana Lindnerja, vodjo FDP.

Ministri liberalcev - poleg Lindnerja v vladi sedijo še trije član FDP - bodo glede na napovedi podali skupinski odstop, kar pomeni dejanski konec tričlanske koalicije pod vodstvom Scholzevih socialdemokratov. Poleg dvojice strank so njen del še Zeleni.

Kot je ob naznanitvi odločitve dejal Dürr, vlada ni bila sposobna sprejeti bistvenih odločitev na področju gospodarstva, kanclerjevi predlogi v tej smeri pa naj še zdaleč ne bi zadostovali za oživitev nemškega gospodarstva. Meni, da je sedaj na volivcih, da sprejmejo te odločitve za državo. Obljubil je, da bodo poslanci liberalcev do naslednjih volitev delovali konstruktivno.

Sledi glasovanje o zaupnici ...

Scholz je sicer v sredo po razrešitvi Lindnerja napovedal, da bo na zasedanju bundestaga 15. januarja prihodnje leto predlagal glasovanje o zaupnici. Če je ne bo dobil, bo sprožil postopek za razpis predčasnih volitev, ki bi bile do konca marca.

To je pred tem kanclerju predlagal tudi Lindner, ki je med kriznim sestankom koalicijskih partnerjev dejal, da ne vidi možnosti za nadaljevanje koalicije.

Tretja koalicijska partnerica, Zeleni, je bila kritična do Lindnerja. Sovoditelj stranke Robert Habeck mu je očital, da je sebičen in pred nacionalni interes postavlja osebno politiko, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Do razrešitve finančnega ministra je prišlo po nesoglasjih glede gospodarskih reform znotraj vladne koalicije. Usoda vladne koalicije je že pred tem visela na nitki po mesecih sporov o gospodarskih reformah in proračunu. Glavno vprašanje je bilo, kako pokriti milijardno luknjo v proračunu za leto 2025 in kako šepajoče nemško gospodarstvo znova spraviti na noge.