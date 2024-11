"V kampanjo pred naslednjimi volitvami želimo iti z Olafom Scholzem," je v četrtek zvečer v Berlinu povedal sopredsednik stranke Lars Klingbeil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Do odločitve o kandidatu pred zasedanjem izvršnega odbora je prišlo po tednih ugibanj o tem, ali bo SPD prepričala Scholza k umiku kandidature in k podpori drugemu kandidatu, ki bi lahko izboljšal položaj stranke na predčasnih volitvah v parlament 23. februarja.

Za kandidata je poleg Scholza veljal obrambni minister Boris Pistorius, toda sam je izjavil, da ne želi biti kanclerski kandidat stranke, in podprl Scholza.

"To je moja suverena in osebna odločitev," je dejal Pistorius in dodal, da je Scholz pravi kandidat za kanclerja. Kot je dejal Pistorius, se Scholz zavzema za razum in preudarnost. "To je še posebej pomembno v sedanjem času, v času globalnih pretresov in nevarnih populističnih napadov na demokracijo po vsem svetu," je dodal nemški obrambni minister.

Še pred tem je Pistorius opozoril, da SPD ne bo dosegla dobrega rezultata na volitvah v bundestag, če se bo prerekala glede kanclerskega kandidata.