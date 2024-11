Nemški kancler Olaf Scholz je danes prvič po skoraj dveh letih po telefonu govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. V pogovoru, ki je trajal približno eno uro, je Scholz znova obsodil vojno v Ukrajini ter pozval k umiku ruskih sil in začetku pogajanj z Ukrajino, je sporočil tiskovni predstavnik kanclerja.

Scholz je v pogovoru obsodil rusko invazijo na Ukrajino in Putina pozval, naj jo konča in umakne vojake, je povedal Steffen Hebestreit. Nemški kancler je po njegovih besedah poudaril, da mora biti Rusija pripravljena na pogajanja z Ukrajino s ciljem doseči pravičen in trajen mir.

Prav tako je Scholz ponovil, da bo Nemčija podpirala Ukrajino proti ruski agresiji, dokler bo to potrebno. Pred pogovorom s Putinom je kancler govoril tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, besede Hebestreita povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Cilj je čimprejšnji konec vojne v Ukrajini

Scholz se je s Putinom po telefonu nazadnje pogovarjal decembra 2022, ko ga je pozval k diplomatski rešitvi vojne in umiku ruskih sil iz Ukrajine. V nedeljo pa je Scholz izjavil, da želi kmalu nadaljevati dialog s Putinom in z njim znova razpravljati o vojni v Ukrajini, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Preveriti moramo, ali obstajajo načini, kako ugotoviti, ali bo ta vojna trajala večno oziroma ali lahko najdemo pot, kako jo končati," je takrat dejal.

Do pogovora med nemškim in ruskim voditeljem prihaja v kritičnem trenutku vojne v Ukrajini. Ukrajinske sile so namreč pod vse večjim pritiskom, zlasti na vzhodu države. Z zmago Donalda Trumpa na predsedniških volitvah v ZDA pa je pod vprašajem tudi nadaljnja obsežna ameriška podpora Ukrajini.

Trump je namreč med svojo volilno kampanjo močno kritiziral ameriško pomoč Kijevu. Večkrat je tudi poudaril, da bi v primeru izvolitve vojno v Ukrajini lahko končal v 24 urah, čeprav ni nikoli pojasnil, kako.