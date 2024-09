Padec še ene gospodarske ikone? Prihaja največja italijanska banka.

Največja italijanska banka Unicredit kupuje delnice druge največje nemške banke Commerzbank. V Nemčiji, ki jo pretresajo napovedi Volkswagna o zapiranju tovarn in odhodi podjetij v tujino, se že govori, da bo Commerzbank naslednja nemška ikona, ki bo omahnila.

Nemška vlada je v sredo italijanski bančni skupini Unicredit za 702 milijona evrov prodala 4,49-odstotni delež v nemški banki Commerzbank. Unicredit je tako z devetimi odstotki postal tretji največji delničar banke, ki ima sedež v Frankfurtu.

Bodo Italijani čez 90 dni postali lastniki nemške banke?

Italijani so v sredo tudi napovedali, da želijo začeti pogovore o združitvi z drugo največjo nemško banko. Največji delničar ostaja nemška država z 12 odstotki, ki pa se postopoma umika iz lastništva.

Po 90 dneh lahko zvezna vlada proda svoj naslednji paket delnic druge največje banke. Povsem mogoče je, da bodo Italijani znova udarili. Neodvisnosti Nemcev bi bilo potem konec, piše spletna stran nemške poslovne revije Business Punk.

Odstop dolgoletnega šefa banke

Prodaja državnega deleža v Commerzbank se časovno ujema z odstopom izvršnega direktorja banke Manfreda Knofa. Ta je vodenje banke prevzel pred štirimi leti in jo uspešno prestrukturiral. Po napovedih ga bo na čelu banke nasledila Bettina Orlopp, ki je trenutno glavna finančnica v banki.

Unicredit bi s prevzemom Commerzbank dobila dostop do hrbtenice nemškega gospodarstva – srednje velikih podjetij. Foto: Guliverimage

Kot piše zgoraj omenjeni nemški medij, lahko Commerzbank v primeru Unicreditovega prevzema doživi usodo münchenske HypoVereinsbank (HVB). Italijanska banka je HVB prevzela leta 2005. Takrat se je še govorilo, da bo HVB ostala samostojna banka. A kmalu so vse odločitve začeli sprejemati bankirji v Milanu, ime HVB pa je izginilo.

Zakaj Italijani želijo kupiti Commerzbank

Unicredit želi prevzeti Commerzbank zato, ker je to nemška banka, ki je najtesneje povezana s srednje velikimi podjetji, ki so hrbtenica nemškega gospodarstva.

"Če velika italijanska banka želi dostop do nemških podjetij, kot so Miele, Hipp ali Stihl, bi z nakupom Commerzbank naredila velik korak k temu – in obenem tudi izbrisala delček nemške gospodarske zgodovine," piše Business Punk.

Nemški sindikat proti Italijanom

Da Unicredit zanima nakup Commerzbank, je v pogovoru za ameriški medij Bloomberg razkril glavni izvršni direktor Unicredita Andrea Orcel. Morebitnemu prevzemu nasprotuje nemški sindikat storitvenega sektorja Verdi, ki je tudi zastopan v nadzornem svetu Commerzbank. Verdi je pozval nemško vlado, naj Unicreditu ne proda dodatnih delnic.