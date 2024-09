Novi avtomobili: Nemce grabi panika – najnovejši podatki niso dobri

Prodaja novih avtomobilov je avgusta strmoglavila, dogajanje pa je sovpadalo z burnimi razmerami v nemški avtomobilski industriji in predvsem v Volkswagnu, kjer v luči nižanja stroškov tehtajo možnost zaprtja dveh svojih tovarn.

Foto: Reuters

Avgusta se je prodaja novih avtomobilov na nemškem avtomobilskem trgu zmanjšala za skoraj 28 odstotkov (27,8 odstotka), če izkupiček primerjamo z lanskim avgustom. Na letni ravni številke niso tako črne – letošnja prodaja je praktično enaka (–0,3 odstotka) kot v lanskih prvih osmih mesecih leta.

Do konca avgusta pa se je povečal povprečni izpust ogljikovega dioksida novega avtomobila na prevoženi kilometer, in sicer s 116 na 123 gramov. Rast izpusta ogljikovega dioksida je 5,2-odstotna, kar ni dober podatek za nemško državo, enako ne tudi za proizvajalce – te čakajo visoke kazni, če izpustov ustrezno ne zmanjšajo.

Delež pogonov v Nemčiji (januar-avgust 2024):

prodaja 2024 delež (%) bencin 703.990 36,9 dizelsko gorivo 348.433 18,3 utekočinjen plin 9.848 0,5 stisnjen zemeljski plin 136 0,0 hibridi skupaj 602.729 31,6 priključni hibridi 117.925 6,2 električni 241.911 12,7

vir: KBA

Foto: Gregor Pavšič

Priključni avtomobili obstali na 19 odstotkih trga

Dvig neposrednih izpustov ogljikovega dioksida je povezan s padcem prodaje električnih avtomobilov. Nemci so že v začetku leta ukinili subvencije, svoje je dodala letos omejena ponudba novih modelov in še vedno visoke cene med klasičnimi in električnimi pogoni.

Prodaja priključnih hibridov je resda narasla, kar skupno število priključnih avtomobilov povečuje na 359 tisoč avtomobilov oziroma skoraj 19 odstotkov trga.

Delež povsem električnih avtomobilov pa letos ne dosega več niti 13 odstotkov (12,7 odstotka). Skladno s ponudbo na trgu raste prodaja klasičnih hibridov, vodilni pogon pa za zdaj tudi v Nemčiji še ostaja bencinski motor s slabimi 37 odstotki trga. Za razliko od preostale Evrope je v Nemčiji dizelski pogon še v prednosti pred električnimi oziroma priključno-hibridnimi avtomobili.

Nemška politika je sicer že napovedala nove davčne ugodnosti za podjetja, ki se bodo odločila za električna vozila in ta ukrep naj bi omilil posledice omenjenih črtanih subvencij.

Volkswagen v Nemčiji nima konkurence

Volkswagen je letos prodajo v Nemčiji povečal za 4,6 odstotka in s skoraj 366 tisoč prodanimi avtomobili vodi na trgu. Drugi najuspešnejši je Mercedes-Benz, sledi še BMW. Med znamkami, ki niso nemške, je letos najuspešnejša Škoda. Prevlada Volkswagna je v Nemčiji veliko bolj očitna kot na evropskem trgu, kjer japonska Toyota iz meseca v mesec zmanjšuje zaostanek.

Foto: Gregor Pavšič

Med domačimi znamkami kljub temu letos izstopa izkupiček prodaje Audija (–17,8 odstotka), na celotnem trgu pa predvsem električne Tesle (–44,7 odstotka). Še naprej ostaja v Nemčiji komaj zaznavna prodaja kitajskih avtomobilskih znamk. Izjema je le MG, ki pa kljub rasti še močno zaostaja za velikoserijskimi evropskimi znamkami.

V prvih osmih mesecih so v Nemčiji prodali dobrih 16 tisoč avtomobilov, največji kitajski proizvajalec BYD – tudi zato bodo sami prevzeli prodajo in se odrekli sodelovanju s švedskim Hedin Group – le 1.650 (38 odstotkov manj kot lani v tem obdobju).