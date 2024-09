Nemčija pred gospodarskim zlomom? To je za zdaj znano.

Nemški industrijski model je v krizi. Zlasti to velja za avtomobilsko industrijo, ki je največja gospodarska panoga v državi glede na prodajo in vlečni konj nemškega izvoza. Največji nemški izdelovalec avtomobilov Volkswagen tako napoveduje zapiranje tovarn v Nemčiji.

V Nemčiji je v avtomobilski industriji zaposlenih 770 tisoč ljudi. To ne predstavlja velikega deleža vseh zaposlenih v nemškem gospodarstvu (teh je nekaj več kot 46 milijonov), le okoli 1,7 odstotka. A glede na prodajo je avtomobilska industrija najmočnejša gospodarska panoga v državi, piše dpa.

Skoraj petino nemškega izvoza predstavljajo avtomobili

Po podatkih Zveznega statističnega urada so motorna vozila in sestavni deli za ta vozila leta 2023 predstavljali 17 odstotkov vsega nemškega izvoza. Toda nemška avtomobilska podjetja so se znašla v krizi. Nedavno je odjeknila novica, da bi lahko v Volkswagnu prvič po 30 letih začeli odpuščati zaposlene in zapirati tovarne v Nemčiji.

Strokovnjaki se bojijo, da bi lahko bilo to le vrh ledene gore. Dejstvo je, da se nemški avtomobilski proizvajalci zadnje čase soočajo s šibkimi prodajnimi številkami in visokimi stroški prehoda na električne pogone. Posledica tega so nižji dobički.

Padec dobičkov nemških avtomobilskih koncernov

Volkswagen je v prvem polletju tako zabeležil 14 odstotkov manjši dobiček, dobiček BMW je upadel za skoraj 15 odstotkov, Mercedes-Benzov dobiček pa za skoraj 16 odstotkov.

Po podatkih japonskega zbiralca statističnih podatkov o avtomobilski industriji MarkLines so bile lani nemške tovarne podjetij, kot so Volkswagen, BMW in Mercedes-Benz, v povprečju zasedene le nekaj več kot dve tretjini.

Tovarne v Nemčiji ne delajo na polnih obratih

Nemški avtomobilski obrati bi, če bi bili polno zasedeni, lahko lani skupaj izdelali 6,2 milijona avtomobilov, zaradi manjše prodaje pa so jih le dobrih 4,1 milijona. Čeprav je proizvodnja v nemških avtomobilskih obratih nižja za 23 odstotkov od prejšnjih najvišjih vrednosti, se je število zaposlenih zmanjšalo za le osem odstotkov.

Kriza je najprej potrkala na vrata dobaviteljev

Kriza v nemški avtomobilski industriji je najprej udarila po dobaviteljih sestavnih delov. Če so imeli dobavitelji leta 2018 311 tisoč zaposlenih, jih je zdaj le še okoli 270 tisoč. Obenem se napoveduje še dodatno manjšanje števila zaposlenih.

Krizo v avtomobilski industriji so najprej občutili dobavitelji avtomobilskih delov, kot je Continental. Kriza se že kaže v krčenju delovnih mest. Foto: Guliverimage

Podjetje ZF tako napoveduje, da bo do konca 2028 v Nemčiji ukinilo med 11 do 14 tisoč delovnih mest. Continental pa bo morda dele podjetje, ki proizvajajo sestavne dele za avtomobile, ločil od preostalega dela podjetja in ga poslal na borzo.

Nemški trg se krči, obenem pa prihaja tuja konkurenca

Čeprav so ozka grla pri materialu in dobavi v zadnjem času večinoma izginila, pa imajo nemška podjetja še vedno težavo s prodajo zaradi zmanjšanega povpraševanja. V ozadju so splošne gospodarske razmere, zaradi katerih se kupci manj odločajo za nakup avtomobilov.

Poleg tega so nemški izdelovalci avtomobilov na nemškem trgu, ki se vse bolj krči, dobili še močno konkurenco v Tesli in kitajskih proizvajalcih. Upada tudi izvoz, ki je dolgo veljal za najpomembnejše gonilo nemške avtomobilske industrije.

Težave na tujih trgih

Po podatkih Zveze nemške avtomobilske industrije (VDA) je od 4,1 milijona avtomobilov, ki so bili leta 2023 izdelani v Nemčiji, v tujino odšlo 3,1 milijona – približno tri četrtine.

Vse močnejšo konkurenco nemškim avtomobilskim podjetjem predstavljajo kitajski izdelovalci avtomobilov. BYD je tako na kitajskem trgu že prehitel Volkswagen. Foto: Guliverimage

Ob tem na VDA opozarjajo, da se razmere na svetovnem trgu spreminjajo. Tradicionalni trgi v Severni Ameriki in Evropi se krčijo, medtem ko imata Kitajska in Indija visoko rast. A težava je, da je na Kitajskem in v Indiji vse močnejša lokalna avtomobilska industrija.

Na Kitajskem BYD že prehitel Volkswagen

Na Kitajskem je tamkajšnji proizvajalec avtomobilov BYD že zamenjal Volkswagen kot vodilno avtomobilsko znamko na kitajskem trgu. Hkrati kitajski proizvajalci prihajajo tudi na evropske trge.

Kot je za dpa povedal predsednik Nemškega inštituta za ekonomske raziskave (DIW) Marcel Fratzscher, imajo nemški proizvajalci avtomobilov še naprej možnosti in sposobnosti, da se uveljavijo v svetovni konkurenci. A če hočejo, da jim to uspe, morajo hitreje in boljše izvesti prehod na električne avtomobile in avtonomno vožnjo.

"Trditev, da ima motor z notranjim zgorevanjem še vedno prihodnost, je napačno prepričanje, ki je zelo nevarno. Odločitev za električne avtomobile je že dolgo sprejeta po vsem svetu," še trdi Fratzscher.