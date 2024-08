Kako ohlajanje nemškega gospodarstva čutijo slovenska podjetja?

Nemška avtomobilska industrija se po podatkih nemškega zveznega statističnega urada že 17. mesec zapored sooča s padcem vrednosti naročil. Ta so junija upadla za 0,7 odstotka na mesečni ravni, na letni ravni je bil padec 6,2-odstoten. Vrednost izvoženih avtomobilov in avtomobilskih delov se je v zadnjem letu zmanjšala za 2,4 odstotka, razkriva najnovejša objava nemškega statističnega urada.

"Izjemne izzive pri poslovanju avtomobilske dejavnosti potrjujejo tudi podatki o sektorskem indeksu nabavnih menedžerjev (PMI) za Evropo, ki nakazuje največje krčenje prav v avtomobilski industriji, kot tudi indeks nemškega inštituta za gospodarske raziskave (Ifo). Ta novica je slaba za vso Evropo, ker tržni delež povečujejo azijski proizvajalci. Še posebej pa izgubljajo nemška avtomobilska podjetja na trgih izven Evrope," opozarja glavni ekonomist pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Bojan Ivanc.

Nemška industrijska naročila upadla že šesti mesec zapored

Tudi sicer so nemška proizvodna podjetja junija že šesti mesec zapored dobila manj naročil. Julija se je opazno poslabšalo tudi razpoloženje v trgovini na drobno, slabša so tudi pričakovanja trgovcev za naslednjih nekaj mesecev. Vse to kaže na šibko stanje največjega evropskega gospodarstva.

Ivanc ocenjuje, da se Nemčija s padcem naročil sooča predvsem zaradi slabše cenovne konkurenčnosti, višjimi stroški dobave polproizvodov iz Azije, zamudami pri dobavah in zapoznelim prehodom na električna vozila.

Poslabšanje gospodarske klime že vpliva tudi na slovenske izvoznike, ki so močno vpeti v nemško gospodarstvo, tudi v nemško avtomobilsko industrijo. "Z največjimi izzivi se soočajo slovenska podjetja, ki so pretežno odvisna od evropske avtomobilske industrije. Tu so marže že dolga leta nizke in odražajo le kritje stroškov in potrebne investicije," poudarja Ivanc.

Dodaja, da sta sicer slovenska industrija kovin in kovinskih izdelkov dve izmed redkih industrij, ki beležita majhno rast, a nižjo od predhodnih napovedi, prav zaradi šibkega povpraševanja v avtomobilski industriji.

"Prihodnja dinamika zaposlenosti v slovenski avtomobilski industriji bo predvsem odvisna od dinamike proizvodnje v Revozu," napoveduje Bojan Ivanc, glavni ekonomist pri GZS. Foto: STA

Na vprašanje, ali ohlajanje nemškega gospodarstva že čutijo tudi slovenski avtoprevozniki, Ivanc odgovarja, da je bilo število prehodov tovornih vozil čez cestne mejne prehode ob polletju višje za desetino. "Slovenski prevozniki neposredno ne občutijo ohlajanja nemškega gospodarstva. Na trgu dela se čuti šibkost v predelovalnih dejavnostih, kjer se število delovno aktivnih znižuje predvsem zaradi padca števila v proizvodnji motornih vozil. To število ne vključuje delovno aktivnih pri drugih proizvajalcih izdelkov za avtomobilsko industrijo. Prihodnja dinamika zaposlenosti bo v tej dejavnosti predvsem odvisna od dinamike proizvodnje v Revozu," napoveduje glavni ekonomist pri GZS.

Ivanc še pravi, da so junijski in julijski vodilni indikatorji v proizvodnji v območju evra šibki. "To pomeni, da tudi tretje četrtletje ne bo veliko boljše. "Počasno okrevanje pričakujem v zadnjem četrtletju, če ne pride do hitre eskalacije cen zemeljskega plina in bo Evropska centralna banka (ECB) ponovno znižala osrednjo obrestno mero ter bo zniževanju naklonjena tudi v prihodnje," napoveduje Ivanc.