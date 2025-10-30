Preplah v Nemčiji: nevarnost je velika, razmere so dramatične

Predsednik nemškega inštituta za gospodarske raziskave Ifo Clemens Fuest bije plat zvona: vladna poraba je eksplodirala, medtem ko zasebne naložbe propadajo. Poziva k radikalnemu programu reform in odpravi materinske pokojnine.

V študiji, ki jo je pridobil Bil dam Sonntag, nedeljska izdaja Bilda, raziskovalci Ifa ugotavljajo, da se je državna poraba v Nemčiji od leta 2015 povečala za dobrih 25 odstotkov, medtem ko so se naložbe podjetij zmanjšale in so trenutno na enaki ravni kot leta 2015.

Fuest o dramatičnih razmerah v Nemčiji

"Nemčija je že leta v gospodarskem upadu. Razmere so zdaj dramatične," je za Bild am Sonntag povedal predsednik Ifa Clemens Fuest in dodal: "Medtem ko državna poraba še naprej narašča, zasebne naložbe padajo. To močno ogroža blaginjo Nemčije, saj manj zasebnih naložb pomeni manjšo rast v srednjeročnem obdobju, manj davčnih prihodkov in s tem manj denarja za javne storitve."

Povprečni življenjski standard že nekaj časa stagnira. Milijoni nemških državljanov že doživljajo upad življenjskega standarda, nekaterim pa se kljub temu dviga. Nemčiji grozijo t. i. italijanske razmere, svari Fuest.

Odprava materinske pokojnine

Glede na študijo svojega inštituta o trenutnih gospodarskih razmerah v Nemčiji predsednik Ifa Fuest poziva zvezno vlado, naj razvije načrt reform, ki daleč presega koalicijski sporazum. To naj vlada stori v prihodnjih šestih mesecih. Fuest predlaga obsežne socialne reforme. Materinske pokojnine, na primer, je treba ukiniti.

Nemški ekonomist Clemens Fuest je v skrbeh za Nemčijo, če ta ne bo sprejela globokih in odločnih reform. Foto: Guliverimage

Podjetja je treba dosledno razbremeniti birokratskih bremen, na primer z odpravo zahtev po dokumentaciji za emisije CO2, dobavne verige in minimalno plačo. To po Fuestovih besedah ​​ustvarja le stroške, ne da bi prineslo kakršnokoli korist. To bi lahko letno ustvarilo do 146 milijard evrov dodatne blaginje, je še dejal Fuest.