Avtor:
A. Ž.

Četrtek,
30. 10. 2025,
17.43

Preplah v Nemčiji: nevarnost je velika, razmere so dramatične

Nemški zvezni parlament | Nemčija, ki je dolgo gospodarsko cvetela s pomočjo poceni ruskih energentov in kitajskega trga, je v zadnjih letih zaradi vojne v Ukrajini in vse večjega vzpona kitajskega gospodarstva, zlasti kitajske industrije električnih avtomobilov, v velikih težavah. K temu je treba prišteti še Trumpovo carinsko vojno. | Foto Guliverimage

Nemčija, ki je dolgo gospodarsko cvetela s pomočjo poceni ruskih energentov in kitajskega trga, je v zadnjih letih zaradi vojne v Ukrajini in vse večjega vzpona kitajskega gospodarstva, zlasti kitajske industrije električnih avtomobilov, v velikih težavah. K temu je treba prišteti še Trumpovo carinsko vojno.

Foto: Guliverimage

Predsednik nemškega inštituta za gospodarske raziskave Ifo Clemens Fuest bije plat zvona: vladna poraba je eksplodirala, medtem ko zasebne naložbe propadajo. Poziva k radikalnemu programu reform in odpravi materinske pokojnine.

V študiji, ki jo je pridobil Bil dam Sonntag, nedeljska izdaja Bilda, raziskovalci Ifa ugotavljajo, da se je državna poraba v Nemčiji od leta 2015 povečala za dobrih 25 odstotkov, medtem ko so se naložbe podjetij zmanjšale in so trenutno na enaki ravni kot leta 2015.

Fuest o dramatičnih razmerah v Nemčiji

"Nemčija je že leta v gospodarskem upadu. Razmere so zdaj dramatične," je za Bild am Sonntag povedal predsednik Ifa Clemens Fuest in dodal: "Medtem ko državna poraba še naprej narašča, zasebne naložbe padajo. To močno ogroža blaginjo Nemčije, saj manj zasebnih naložb pomeni manjšo rast v srednjeročnem obdobju, manj davčnih prihodkov in s tem manj denarja za javne storitve."

