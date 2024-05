Izpoved znanega podjetnika: Hočem zaslužiti čim več denarja, in to s čim manj dela

Ko je bil Wolfgang Grupp star 27 let, je prevzel močno zadolženo družinsko tekstilno podjetje (leta 1919 je podjetje ustanovil njegov dedek) in iz njega naredil zgodbo o uspehu. Takrat je bil ravno sredi priprave doktorata iz ekonomije na univerzi v Kölnu, a ga je prekinil. Svojemu mentorju na univerzi je dejal: "Rajši imam podjetje brez doktorata, kot da sem doktor brez podjetja."

Ko je Grupp leta 1969 prevzel Trigemo, ki je zdaj največji nemški izdelovalec majic in teniških oblačil, je v švabskem mestu Burladingen delovalo 26 tekstilnih podjetij. Do danes so vsa propadla, obdržala se je samo Trigema. Leta 1975 je Grupp odplačal zadnje bančne posojilo, ki ga je imelo njegovo podjetje. Od takrat podjetje ne najema več posojil oziroma se ne zadolžuje. Opira se zgolj na lastne rezerve.

Njegov recep za uspeh je hitra oziroma takojšnja dostava naročenih izdelkov. To Trigemi uspeva, ker svoje izdelke proizvaja v Nemčiji, kar pomeni kratke dobavne verige in manj zapletenosti. Podjetje tudi ne čaka na naročila, ampak izdeluje na zalogo. Pri tem se zanaša na oceno Gruppa, ki na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj točno ve, koliko primerkov posameznih modelov je treba izdelati.

Leta 2022 je imela Trigema obseg prodaje v višini 127,2 milijona evrov. Število zaposlenih je takrat štelo okoli 1.160. Skok prodaje mu je v zadnjih letih uspel tudi zaradi pandemije. Ko se je po izbruhu covid-19 nanj obrnila neka klinika in ga prosila za izdelavo zaščitnih mask, je izkušeni Grupp takoj zavohal poslovno priložnost.

Grupp ima dobro žilico za posel in je znal pogosto pravočasno zaznati poslovno priložnost. Ko je leta 1969 prevzel družinsko podjetje, se je usmeril v izdelovanje majic s kratkimi rokavi in brez ovratnika (t. i. T-shirt). Te majice so v tistih letih poleg kavbojk postale zelo priljubljeno oblačilo (tudi zaradi hipijevskega gibanja), tako da lahko rečemo, da je z njimi Gruppu padla sekira v med. Dolga leta je Trigema znana tudi zaradi televizijskih oglasov, v katerih nastopa govoreči šimpanz. Dolgo je v oglasih nastopal resnični šimpanz (seveda v resnici ni znal govoriti), zaradi pritožb zagovornikov živalskih pravic pa zdaj v oglasih nastopa virtualni šimpanz. Foto: Guliverimage

Ko je začel z izdelavo izboljšanih zaščitnih mask, se je moral skorajda otepati naročil. Obseg prodaje, ki je leta 2019 znašal 104 milijonov evrov, se je v pandemičnem letu 2020 zvišala na 122,3 milijona evrov.

Grupp velja za neizprosnega poslovneža, ki je zelo trd pogajalec z dobavitelji, saj hoče čim bolj znižati ceno materiala. Sam to priznava in pravi, da je sebičnež. Po drugi strani pa svojim zaposlenim ponuja brezobrestna posojila in trdi, da še nikogar ni odpustil iz poslovnih razlogov oziroma kot t. i. tehnološki višek.

"Hočem zaslužiti čim več denarja, in to s čim manj dela, če je mogoče. Kar pomeni, da moram biti učinkovit," je nekoč dejal v enem od pogovorov z novinarji. Dajanje intervjujev mu ni tuje, prav nasprotno, je verjetno nemški podjetnik, ki se najbolj medijsko izpostavlja. Vsakemu vabilu za nastop pred kamero se rad odzove.

Trdi, da kot varčni Švab ne namerava zavrniti priložnosti za zastonj reklamo za svoje podjetje. S svojimi medijskimi nastopi, v katerih med drugim spodbuja rojake k podjetništvu in pogosto graja menedžerje in politike ter komentira aktualna politična dogajanja doma in po svetu, sproža polemike na družbenih omrežjih, ki pa gredo mimo njega, saj mu je ta svet tuj.

Grupp ima dva otroka, hčerko Bonito (na fotografiji) in sina Wolfganga. Oba sta že leta vpeta v delovanje podjetja. Po načrtu, ki ga je Grupp predstavil konec lanskega leta, naj bi samo eden od njegovih otrok prevzel podjetje. Novega lastnika ali lastnico Trigeme naj bi do konca junija letos izbrala žena Elisabeth. Foto: Guliverimage

Ne uporablja računalnika in ne piše elektronske pošte. Ko dobi elektronsko pošto, jo tajnica natisne. Grupp jo prebere in nato posneme svoj odgovor z diktafonom. Pomočnica nato posluša kaseto in napiše elektronsko sporočilo.

Grupp je od novega leta uradno sestopil s čela podjetja, katerega šef in edini lastnik je bil. Vse svoje delnice je izročil ženi Elisabeth Grupp. Ta naj bi imela šest mesecev časa, da lastništvo podjetja preda enemu od otrok – ali hčerki Boniti Grupp ali sinu Wolfgangu Gruppu mlajšemu.

Odločitev, da vse delnice dobi le en od otrok, naj bi bila povezana s strahom, da bi se otroak v primeru delitve lastništva sprla. "Otroci bi se morali imeti radi vse življenje in se ne prepirati vse življenje," je dejal Grupp. Otrok, ki ne bo dobil delnic, naj bi dobil materina posestva na avstrijskem Štajerskem.

A takšni so bili Gruppovi načrti ob koncu lanskega leta, kaj se bo na koncu zgodilo, pa zdaj menda ni več tako jasno. Govori se o več rešitvah: od tega, da bosta Bonita in Wolfgang mlajši skupaj vodila podjetje, do tega, da bo podjetje vodila trojica – otrokoma naj bi pomagala mama Elisabeth. Tako kot številna druga nemška podjetja se mora Trigema zadnje čase soočati z dražjo energijo, inflacijo in pomanjkanjem delavcev.

Lomilec ženskih src, ki je imel, preden je spoznal svojo ženo, več vzporednih ljubezenskih razmerij

Wolfgang in Elisabeth Grupp leta 2006 na odprtju Trigemove trgovine na stuttgartskem letališču. Vse do konca lanskega leta Wolfgang ni bil samo Elisabethin mož, ampak tudi njen šef. "To je še vedno podjetje mojega moža in v primeru dvoma je to moj mož, v naslednjem primeru pa tudi moj šef. In če mu nekaj ni všeč, potem moram to spremeniti," je nekoč povedala Elisabeth. Foto: Guliverimage

Grupp je dolgo časa slovel kot plejboj in lomilec ženskih src. Sam pravi, da je imel nekaj vzporednih ljubezenskih razmerij. Svojo ženo Elisabeth je spoznal leta 1986, ko je bil star 44 let, ona pa je štela 19 let.

Spoznal jo je med lovom na divje peteline na avstrijskem Zgornjem Štajerskem, v katerem je sodeloval tudi njen oče, avstrijski baron (tega plemiškega naslova v Avstriji seveda ne more uporabljati, ker je to od leta 1919 prepovedano) in Gruppov prijatelj. Poročila sta se dve leti pozneje, ko je ona imela 21 let, on pa 46.