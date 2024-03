Velik padec podjetja, ki je v času pandemije neznansko obogatelo

Nemško biotehnološko podjetje BioNTech je imelo zaradi hitrega razvoja učinkovitega cepiva proti covid-19 v letih 2021 in 2022 visoke dobičke. A ti zlati časi so za zdaj minili. Po podatkih za leto 2023 je dobiček podjetja v primerjavi z letom prej upadel za kar 95 odstotkov.

BioNTech so leta 2008 v Mainzu ustanovili Ugur Sahin, njegova žena Özlem Türeci in njun sodelavec Christoph Huber. Podjetje je že novembra 2020 s pomočjo ameriškega farmacevtskega velikana Pfizer razvilo učinkovito cepivo proti covid-19. To je bilo prvo cepivo proti covid-19, ki so ga zahodne države dovolile za uporabo.

Padec z 2,6 milijarde na 400 milijonov odmerkov

V poslovnem letu 2021 sta BioNTech in Pfizer po vsem svetu dostavila 2,6 milijarde odmerkov cepiva proti covid-19. Leto pozneje je prodaja upadla na okoli dve milijardi odmerkov. Zelo hud padec pa je cepivo doživelo lani, ko je bilo po svetu dostavljenih le nekaj več kot 400 milijonov odmerkov, pišejo nemški mediji.

V poslovnem letu 2023, ki se je končalo 31. decembra, so v BioNTechu ustvarili za 930,3 milijona evrov čistega dobička. To je bilo bistveno manj od 9,4 milijarde evrov v prejšnjem letu. Razlog za hud 95-odstotni padec je krčenje posla s cepivi proti covid-19.

BioNTech napoveduje cepivo proti raku

Zdaj podjetje iz Mainza bolj kot na cepiva proti covid-19 stavi na cepivo, ki bo uničevalo rakave celice. Šef podjetja Ugur Sahin je napovedal, da bo cepivo prišlo na trg leta 2026. BioNTech si tudi prizadeva, da bi do leta 2030 dobil dovoljenje za uporabo svojega cepiva oziroma zdravila proti raku.

Podjetje BioNTech so leta 2008 v Mainzu ustanovili Ugur Sahin, njegova žena Özlem Türeci (oba na fotografiji) in Christoph Huber. Direktor podjetja je Ugur Sahin. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko