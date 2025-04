Hiša groze: starša več let zadrževala otroke v ujetništvu #video

Starša, ki sta zadrževala svoje otroke v ujetništvu od pandemije covid-19 naprej, je španska policija aretirala. Španski policist Francisco Javier Lozano je katastrofalne razmere v hiši opisal kot hišo groze, poroča španski časopis La Nueva España.

Pozoren sosed obvestil policijo

Hiša na obrobju mesta je bila zanemarjena in polna smeti, poročajo španski mediji. Pozoren sosed, ki je opazil, da otroci ne hodijo v šolo, je o tem obvestil policijo. Oblasti se sprva niso izjasnile o motivih staršev za takšno izolacijo otrok.

Španski novinarji pri hiši groze na obrobju Ovieda:

🚨 Detenido en Oviedo un matrimonio por tener a sus tres hijos encerrados durante 4 años en un chalet, sin escolarizar y en condiciones insalubres. Los menores ya están bajo tutela del Principado. #Oviedo #Infancia #ProtecciónMenor #PolicíaLocal 👮‍♂️🏡🛑 pic.twitter.com/VV0CPZpq7R — TPA Noticias (@TPAnoticias) April 30, 2025

Otroci, osemletna dvojčka in desetletni deček, so bili od decembra 2021 v popolni izolaciji. Poročajo, da jim sploh ni bil dovoljen vstop na vrt. Otroci so svoj čas preživljali v posteljicah in niso imeli stika z zunanjim svetom. Niso smeli obiskovati šole ter so morali nositi plenice in maske za obraz.

Otrok se je začudeno dotaknil trave

Ko je eden od otrok prvič zapustil hišo, se je začudeno dotaknil trave na travniku. Preiskovalec je za časopis La Nueva España povedal: "Takoj ko smo jih spravili ven, so vsi trije začeli globoko dihati, kot da še nikoli niso bili zunaj na zraku."

Operacija se je zgodila med obsežnim izpadom elektrike v Španiji, starši pa so sprva prosili policiste, naj nosijo maske. Mati ima tako nemško kot ameriško državljanstvo, je potrdila policija. Od kod v Nemčiji je družina prišla, za zdaj ni znano, piše nemški medij Focus.