17-letnica pobeg iz hiše groze načrtovala več kot dve leti

V Združenih državah Amerike še vedno odmeva tragična in srce parajoča zgodba 13 otrok iz mesta Perris vzhodno od Los Angelesa, ki sta jih njuna starša več let zadrževala v ujetništvu in zlorabljala. Medtem ko na dan prihaja vse več umazanih podrobnosti o okrutnem ravnanju staršev, se bosta zakonca Turpin pred roko pravice zagovarjala kot nedolžna.

Po poročanju CNN tožilstvo 56-letnemu Davidu Turpinu in 49-letni Louise Turpin v 12 točkah obtožnice očita mučenje, Turpina pa tožilci obtožujejo tudi spolnih zlorab otrok.

"Gre za resno, čustveno in fizično zlorabo. To je izprijeno obnašanje," je primer, ki je pretresel svetovno javnost, komentiral tožilec iz okrožja Riverside Mike Hestrin. 13 otrok, stari od dveh pa do 29 let, je po njegovih besedah zdaj na varnem in nima več razloga za strah: "Trenutno preiskujemo njihovo zdravstveno stanje, vendar pa so vsekakor v dobrih rokah."

Starša sta se pred sodiščem izrekla za nedolžna

Tožilstvo staršema med drugim očita zlorabe odraslih oseb, zlorabe otrok in prisilno zadrževanje oseb proti njihovi volji. Za vsakega od obtoženih, ki sta se v četrtek popoldne izrekla za nedolžna v vseh točkah obtožnice, je sodnik določil 12 milijonov ameriških dolarjev varščine.

Na sodišču se bosta Turpinova naslednjič zglasila 23. februarja. Če bosta spoznana za kriva, jima grozi maksimalna kazen 94 let zapora, morda tudi dosmrtna zaporna kazen.

"Radi bi opozorili javnost, da za naša klienta velja domneva nedolžnosti, kar je zelo pomembno," je poudaril Turpinov odvetnik David Mancher, a dodal, da bo imela obramba zaradi dolgega spiska točk v obtožnici izjemno težko delo.

Začelo se je z zanemarjanjem, končalo pa z zlorabami otrok

Obtožbe o zlorabah otrok na račun para se navezujejo zgolj na življenje družine v Kaliforniji, vendar pa Hestrin poudarja, da se je okrutno ravnanje staršev začelo že, ko je družina živela v Teksasu. "Začelo se je z zanemarjanjem otrok, nato so sledile zlorabe, vse skupaj pa se je še poslabšalo, ko se je družina leta 2014 preselila v Kalifornijo," pojasnjuje tožilec.

Po navedbah policije sta Turpinova otroke v svoji hiši v Perrisu priklenila na postelje in jim odtegovala hrano. Otroci, med katerimi je šest mladoletnikov, po besedah preiskovalcev zaradi tega trpijo za podhranjenostjo in živčno-mišičnimi obolenji, nekateri imajo tudi težave z duševnim zdravjem.

29-letna hči zaradi podhranjenosti tehta le 37 kilogramov

Fizične zlorabe med drugim vključujejo pretepanje in davljenje otrok, na postelje pa naj bi bili neprekinjeno privezani tudi po več tednov in celo mesecev. Hrano so po besedah Hestrina dobivali po natančno določenem urniku, vendar pa je samo dvoletnik dobil dovolj hrane za preživetje. Zaradi podhranjenosti 29-letna hči tako na primer tehta le 37 kilogramov.

Starša naj bi otroke mučila tudi tako, da sta nakupovala hrano in jo kazala otrokom, vendar pa jim je nista dovolila zaužiti. Sta pa otrokom dovolila, da pišejo dnevnike, ki bodo preiskovalcem zdaj služili kot dokazi o dogajanju v hiši groze.

17-letnica pobeg iz hiše groze načrtovala več kot dve leti

Policija je Turpinova aretirala po tem, ko je njuni 17-letni hčeri v nedeljo zjutraj po lokalnem času uspelo pobegniti skozi okno in s telefonom, ki ga je izmaknila v hiši, poklicati policijo. Po besedah Hestrina je najstnica skupaj z brati in sestrami pobeg načrtovala več kot dve leti. 17-letnica naj bi pobegnila z enim od sorojencev, vendar pa se je ta zaradi strahu pred staršema vrnil v hišo.

Ko so policisti vstopili v hišo, so bili na posteljah še vedno priklenjeni trije otroci, medtem ko sta Turpinova dva otroka osvobodila verig. Mati naj bi preiskovalce stalno spraševala, zakaj so se sploh oglasili pri njiju.

Morebitni sorodniki otrok se še niso oglasili

Kot se spominjajo sosedi, so se otroci redko zadrževali zunaj, njihovim sorodnikom pa obiski niso bili dovoljeni. Šolali so se na domu, daleč stran od javnosti, učiteljev in drugih otrok. Pogovorom s sosedi naj bi se otroci izogibali, če jih je kdo od mimoidočih ogovoril, pa so nemudoma obmolknili.

Otroci so po nedeljskem posredovanju policije še vedno v bolnišnici, socialne službe pa se trudijo, da bi našle njihove sorodnike. Po poročanju CNN se morebitni sorodniki, ki bi lahko otrokom zagotovili varen in miren dom, kljub medijski odmevnosti primera do zdaj še niso javili.