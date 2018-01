Za romantičnim posnetkom se skriva srhljiva resnica #video

[video: 67690 / ]

Video: AP

49-letna Louise Anna Turpin in 57-letni David Allen Turpin, ki sta na svojem domu v Kaliforniji imela v ujetništvu svojih 13 otrok, sta v priporu. Sodišče je za varščino določilo devet milijonov dolarjev. Med preiskavo se je oglasil tudi Kent Ripley, imitator Elvisa Presleyja, ki v eni od kapelic v Las Vegasu vodi poročne obrede.

"Bili so zabavna družina"

Med drugim je najmanj trikrat vodil obnovitev poročnih zaobljub Trupinovih, ki jima grozi obtožnica zaradi mučenja in ogrožanja otrok. Agencija AP je objavila tudi videoposnetke obredov, na katerih je med drugim mogoče videti, kako se Trupinova z Ripleyjem sprehodi do oltarja, in romantičen ples poročnega para. Na posnetku so tudi njuni zlorabljeni otroci.

"Mislim sem, da jih poznam. Bili so zabavna družina. Gledanje teh posnetkov je zelo vznemirjajoče in neprijetno," pravi Ripley.

Otroci so bili lačni in umazani

Kalifornijska policija je v nedeljo v kraju Perris vzhodno od Los Angelesa aretirala moškega in žensko, ki sta imela v svoji hiši zaprtih 13 svojih otrok, starih od dveh do 29 let. Policija je posredovala, ko je 17-letni hčerki uspelo pobegniti in je prijavila policiji, da so bratje in sestre priklenjeni z verigami, umazani in lačni.