Policisti bodo v hiši groze iskali morebitna trupla

Preiskovalci se bojijo, da je v kalifornijski hiši groze, v kateri so starši več let v ujetništvu zadrževali in zlorabljali 13 otrok, živelo še več otrok, ki pa niso preživeli. Zdaj bodo v hiši iskali morebitna trupla.

Kalifornijsko hišo groze oblegajo mediji. Foto: Reuters

Kalifornijski policisti razmišljajo, da bi v hišo groze, kot so jo poimenovali, poslali trop izurjenih psov, ki bi jim pomagal iskati trupla. Sumijo namreč, da grozot zakoncev Turpin še ni konec.

Potem ko so odkrili, da sta Louise in David trpinčila 13 otrok, jih mučila, pretepala in davila ter jih na postelje privezala tudi za več tednov in celo mesecev skupaj, hočejo odkriti, ali sta zakonca pod svojo streho imela še več otrok, jih ubila in na posestvu tudi pokopala.

Poleg tega nameravajo tudi testirati DNK vseh otrok, da bi se prepričali, ali so vsi v sorodu in ali so otroci Davida in Louise. Turpinova sta dejala, da jima je "bog narekoval", naj imata toliko otrok, zakaj sta z njimi ravnala tako grozno, pa ni znano.

Turpinova zanikata, da sta zlorabljala svoje otroke. Foto: Reuters

Proti njima 38 obtožnic zlorab

Obtožena sta vrste zlorab svojih otrok. Začelo se je z zanemarjanjem, nato zlorabo, kasneje pa se je vse le še poslabšalo: priklenila sta jih na postelje in jim odtegovala hrano. Otroci, med katerimi je šest mladoletnikov, po besedah preiskovalcev zaradi tega trpijo za podhranjenostjo in živčno-mišičnimi obolenji, nekateri imajo tudi težave z duševnim zdravjem.

Hrano naj bi dobivali po natančno določenem urniku, vendar je samo dvoletnik dobil dovolj hrane za preživetje. Zaradi podhranjenosti 29-letna hči tako na primer tehta le 37 kilogramov.

Starši naj bi otroke mučili tudi tako, da so kupovali hrano in jo kazali otrokom, vendar pa jim je niso dovolili zaužiti. Sta pa Turpinova otrokom dovolila, da pišejo dnevnike, ki jih bodo preiskovalci zdaj uporabili kot dokaze o dogajanju v hiši groze.

Turpinova zanikata obtožbe, grozi pa jima do 94 let v zaporu.