Mati in stari starši imeli deklico skoraj celo življenje zaklenjeno v sobi

Preiskavo so začeli, potem ko je zakonski par, ki živi v sosednji občini Lennestadt, obvestil policijo o govoricah, da je bila zdaj osemletna deklica več let zaprta v hiši pri starih starših. Enajst dni kasneje so policisti in skrbniki za mladino po odredbi sodišča deklico našli na domu njenih starih staršev. Foto: Reuters

Nemški tožilci preiskujejo primer osemletne deklice, ki naj bi jo mati in stari starši od enega leta dalje skrivali v zaklenjeni sobi. Ko jo je našla policija, je bila telesno tako nerazvita, da se je komaj povzpela po stopnicah, poroča The Guardian .

Policisti so deklico 23. septembra našli v hiši njenih starih staršev v Attendornu v regiji Sauerland v zahodni Nemčiji. Osemletno deklico so osvobodili, potem ko so jo mati in stari starši domnevno imeli zaprto približno sedem let in pol, torej večino življenja.

Nikoli ni bila na travniku, v gozdu ali se vozila v avtomobilu

"Deklici niso omogočili vpogleda v zunanji svet," je za lokalni časopis Sauerland Kurier povedal tožilec Patrick Baron von Grotthuss.

Zdravniki, ki so deklico pregledali, niso našli znakov fizičnega trpinčenja ali podhranjenosti. So pa zapisali, da je deklica med pregledom povedala, da nikoli ni videla gozda, bila na travniku ali se vozila v avtomobilu. Deklica je sicer lahko govorila in hodila, vendar se je komajda povzpela po stopnicah.

Zakaj je bila deklica skoraj vse življenje skrita pred javnostjo, ostaja nejasno, saj njena mati in stari starši med policijskim zasliševanjem niso hoteli odgovarjati na vprašanja.

Ko je bila stara pol leta, je oče prejel listek, da se mama in deklica selita v Italijo

Oče deklice, ki je bil že ob njenem rojstvu ločen od matere, je za SauerlandKurier povedal, da je, ko je bila deklica stara približno šest mesecev, na vetrobranskem steklu svojega avtomobila našel listek z obvestilom, da se namerava njegova nekdanja partnerica z otrokom preseliti v Italijo.

Mati, ki jo je tabloid Bild zaradi zaščite zasebnosti med kazenskim postopkom poimenoval kot Rosemarie G., je obvestila lokalne oblasti, da se je sredi leta 2015 preselila v Kalabrijo na jugozahodu Italije.

Ko je otrokov oče septembra 2015 organom za socialno varstvo prijavil, da je večkrat videl mamo in otroka v Attendornu, so zaslišali dekličine stare starše po materini strani, ki pa so jim dejali, da deklica in mati prebivata v Italiji.

Našli so jo letos julija, mami grozi deset let zapora

Policija jo je julija letos, potem ko je zakonski par, ki živi v sosednji občini Lennestadt, obvestil o govoricah, da je bila zdaj osemletna deklica več let zaprta v hiši pri starih starših, znova začela preverjati, kje je otrok.

Enajst dni kasneje so policisti in skrbniki za mladino po odredbi sodišča deklico našli na domu njenih starih staršev. Materi, ki naj bi bila stara 47 let, grozi do deset let zapora.