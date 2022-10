31-letnik več let pretepal in ustrahoval partnerko, posredovala policija

Novomeški policisti so v okolici Novega mesta posredovali v primeru nasilja v družini. Ugotovili so, da je 31-letni moški izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko. Žrtvi je grozil, jo davil in ustrahoval.

Policisti Policijske postaje Novo mesto so ugotovili, da je 31-letnik več let izvaja fizično in psihično nasilje nad žrtvijo, jo pretepal in ustrahoval, večkrat tudi ob prisotnosti mladoletnih otrok. Policisti so zaščitili žrtve in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja in mu zasegli več kosov orožja, za katera ni imel ustreznega dovoljenja.

O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil podaljšanje ukrepov. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.